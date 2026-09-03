Hamarosan élesedik a Véda

Nem lesz egyszerű az autósok helyzete a fix telepítésű traffipaxoknál, vagy más néven komplex közlekedési ellenőrzési pontoknál. Az új kamerák valóban mindent látnak, és ami még félelmetesebb, mindent dokumentálnak is. Az összes fix telepítésű Véda közúti intelligens kamera felszerelési helyét már véglegesítette a rendőrség.