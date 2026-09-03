Az október 7. és 13. közötti tesztüzem során 38 790 alkalommal jeleztek a kamerák sebességtúllépést.
Az autósok sehonnan sem tudnak előre tájékozódni a sebességmérésekről.
Először a Blikk írta meg, hogy lézerrel mérik a Széll Kálmán téren áthaladó járókelők sebességét. A BRFK szerint ők csak autókkal foglalkoznak.
Ma reggel 8 órától üzemszerűen működnek a hivatalosan Véda közúti intelligens kamerának nevezett új fix traffipaxok. A szabálytalankodók ettől kezdve már büntetésre számíthatnak. Az új kamerák a sebességmérés mellett többféle szabályszegés felismerésére, dokumentálására is alkalmasak.
Nem lesz egyszerű az autósok helyzete a fix telepítésű traffipaxoknál, vagy más néven komplex közlekedési ellenőrzési pontoknál. Az új kamerák valóban mindent látnak, és ami még félelmetesebb, mindent dokumentálnak is. Az összes fix telepítésű Véda közúti intelligens kamera felszerelési helyét már véglegesítette a rendőrség.