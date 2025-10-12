A dél-ukrajnai nagyváros, Odessza elfoglalása nélkül az orosz szárazföldi haderőnek nincs szabad útja a terület felé, az újabb illuzórikus „egyesülés” deklarálása azonban újabb konfliktust jelenthet.
Megismétlődhet a két évvel korábbi moszkvai forgatókönyv, eszkalálódhat a háború. Most a transznisztriai szakadárok kérése lehet az ürügy.
Akikkel beszélgettem, többnyire negatívan ítélik meg a helyi posztszovjet világot, Moldova a többi volt tagköztársasághoz képest kudarc, mondta egy fiatal politológus.
Az Ukrajna elleni orosz invázió körüli feszültségekre és a kölcsönösen zajló propagandaháborúra jellemző, hogy az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága arra figyelmeztetett: az Oroszországi Föderáció a májusi ünnepek alatt újabb provokációkat készül végrehajtani az el nem ismert Dnyeszteren túli területeken. Helyi tisztségviselők koholmánynak minősítik az ukrán állítást.
Rusztam Minnyekajev orosz vezérőrnagy korábban azt mondta: Oroszország azért akarja az ellenőrzése alá vonni Ukrajna déli részét, hogy kijárása legyen a Dnyeszter menti oroszpárti szakadár moldovai területhez.
Rusztam Minnyekajev orosz tábornok szerint a háború második fázisának egyik célja, hogy teljes mértékben ellenőrzésük alá vonják a Donyec-medencét és Dél-Ukrajnát, ami lehetővé teszi szárazföldi folyosó létrehozását a Krímmel, továbbá kijáratot biztosít az oroszpárti szakadár moldovai Dnyeszter Menti Köztársasághoz.
A Dnyeszter menti terület geostratégiai szempontból fontos, fővárosa közel található Odesszához.
Oroszországnak nincs szándékában ütközőzónát létrehozni Ukrajnában – nyilatkozta szombaton Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra a kijevi vádra reagálva, hogy Moszkva bábállamot hozna létre, netalán teljes Ukrajnát elfoglalná.