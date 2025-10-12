Az ukránok szerint már megvan a terv, hogyan ránt be újabb államot a Putyin-rezsim a háborúba

Az Ukrajna elleni orosz invázió körüli feszültségekre és a kölcsönösen zajló propagandaháborúra jellemző, hogy az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága arra figyelmeztetett: az Oroszországi Föderáció a májusi ünnepek alatt újabb provokációkat készül végrehajtani az el nem ismert Dnyeszteren túli területeken. Helyi tisztségviselők koholmánynak minősítik az ukrán állítást.