Még augusztusban küldött nyílt levelet a kormányzatnak a Civil Bázis és az Ügyvédkör az alkotmányozással kapcsolatban, de azóta se kaptak választ. A közös kezdeményezését több mint 50 szakember aláírta.
E szerint a volt igazságügyi miniszter tudása, tapasztalata és erkölcsi tekintélye alkalmassá teszi a demokratikus intézmények iránti közbizalom erősítésére.
A rendészeti, közbiztonsági és bűnüldözési feladatokra képzett állomány egyszerűen nem rendelkezik azokkal a pedagógiai, pszichológiai és gyermekvédelmi kompetenciákkal, amelyek nélkülözhetetlenek a javítóintézeti nevelés eredményes működéséhez – hangsúlyozza a szervezet.