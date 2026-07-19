Bárándy Pétert ajánlja köztársasági elnöknek az Ügyvédkör

Bárándy Péter;államfőjelölt;Ügyvédkör;

2026-07-19 22:18:00 CEST

E szerint a volt igazságügyi miniszter tudása, tapasztalata és erkölcsi tekintélye alkalmassá teszi a demokratikus intézmények iránti közbizalom erősítésére.

Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert ajánlja Magyarország következő köztársasági elnökének az Ügyvédkör.

A szervezet vasárnap esti Facebook-bejegyzésében üdvözölte, hogy a közéleti és civil szervezetek is véleményt mondhatnak az államfő személyéről. Álláspontjuk szerint a köztársasági elnök személye nemcsak közjogi kérdés, hanem értékválasztás is, amely azt fejezi ki, milyen szakemberre bízzák az alkotmányos rend újjáépítésének, a nemzet egysége megjelenítésének és a demokratikus intézmények iránti közbizalom erősítésének feladatát.

Az Ügyvédkör Bárándy Pétert több évtizedes jogászi pályafutása, közéleti tapasztalata és a jogállamiság melletti kiállása miatt tartja alkalmasnak a tisztségre. A közleményben azt írták, ügyvédként, igazságügyi miniszterként és a jogásztársadalom meghatározó szereplőjeként következetesen az alkotmányosság és a független igazságszolgáltatás mellett érvelt.

A szervezet szerint a következő időszakban kiemelt feladat lesz a jogállami intézmények megerősítése, a közjogi működésbe vetett bizalom helyreállítása és az alkotmányos kultúra megújítása. Úgy vélik, ehhez olyan államfőre van szükség, aki mélységében érti a jogrend működését, a hatalommegosztás jelentőségét, az alkotmányos intézmények szerepét és a jogbiztonság nélkülözhetetlen értékét.

Az Ügyvédkör arra kérte a magyar társadalmat, hogy támogassa Bárándy Péter jelölését, a döntéshozók figyelmébe pedig ajánlotta őt. Azt kérték, hogy a döntés során vegyék figyelembe mindazt a szakmai és erkölcsi örökséget, amelyet életútja képvisel.