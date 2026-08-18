A műszaki teljesítéssel még nem fedezett összeget a kivitelező visszatéríti, miközben a híd építése folytatódik.
A határozat szerint 35 milliárd forinttal megemelték a nagy értékű gyógyszer-finanszírozás keretét, újabb 64 milliárd megy el az új mohácsi Duna-hídra.
A kabinet mintegy 50 ezer milliárd forintot költene beruházásokra 2025 és 2035 között. A terveket játszi könnyedséggel boríthatja a költségvetés pénzhiánya és egy kormányváltás is.
Tahitótfalu és Sződliget térsége közötti dunai átkelő döntéselőkészítésére írtak ki közbeszerzési eljárást.
A Csepelt és Dél-Budát összekötő, eredetileg az olimpiára megálmodott, de "csak azért is" elkészülő Galvani híd építése csak évek múlva kezdődhet.
A paksi bővítéssel összefüggésben Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna-híd megvalósítási tanulmányának elkészítésére és egyéb előkészítései feladatokra 870 millió forint elkülönítéséről döntött a kormány a keddi Magyar Közlöny szerint.