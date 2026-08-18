Vitézy Dávid: 59 milliárd forintot fizetett vissza Szíjj László cége a mohácsi híd után

Vitézy Dávid;Mohács;új Duna-híd;Szíjj László;Duna Aszfalt;

2026-08-18 06:38:00 CEST

A műszaki teljesítéssel még nem fedezett összeget a kivitelező visszatéríti, miközben a híd építése folytatódik.

Ötvenkilenc milliárd forint előleget fizet vissza a Duna Aszfalt a Mohácsi Duna-híd beruházásából a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal kötött megállapodás alapján – tudatta a tárca vezetője.

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében azt írta, az összeg annak a korábban kifizetett előlegnek a műszaki teljesítéssel még nem fedezett része, amelyet a kivitelező a választások előtt kapott meg. Emlékeztetett, hogy a (Szíjj László tulajdonolta) Duna Aszfalt két nappal a választások előtt, Lázár János döntése alapján 94,3 milliárd forint előleghez jutott. Állítása szerint a beruházás finanszírozási feltételeit előtte úgy változtatták meg, hogy a korábbi 20 százalék helyett 98 százalékos előleg kifizetésére nyíljon lehetőség. A mostani megállapodás után az elszámolás ismét a tényleges műszaki teljesítéshez igazodik.

Élesen bírálta a projekt korábbi előkészítését és bővítését is. Azt állította, hogy a beruházás kezdetben közel bruttó 371 milliárd forintos költséggel számolt, miközben a később nyilvánosságra került hatástanulmányok alapján a 2x2 sávos híd a 2050-ig várható forgalom mellett sem volt indokolt. A poszt szerint Lázár János 2026. március 30-án arról döntött, hogy a csatlakozó alföldi útszakaszokból közel 20 kilométert 2x2 sávosra bővítenek, és új csomópontokat, illetve kapcsolódó létesítményeket vontak be a projektbe. Vitézy Dávid jelezte, ez több mint 76 milliárd forinttal növelte a költségeket, amelyek visszaszerzésén a kormány döntése alapján ugyancsak dolgoznak. A beruházás teljes költsége így 451 milliárd forintra emelkedett.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a híd építését nem állították le. Úgy fogalmazott, a projekt már nem visszafordítható, és a kormány korábbi ígéretének megfelelően nem hagynak félkész beruházást hátra. Azt is közölte, hogy a minisztérium a többi beruházásnál is jogi eszközökkel kíván fellépni a közérdek érvényesítéséért.