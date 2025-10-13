Hogyan szabadítsuk meg házi kedvenceinket a fogkőtől?

Minden gazdi szembesült már azzal a ténnyel, amikor az állatorvos közölte vele, ha nem szeretné, hogy kutyusa fogai idő előtt kihulljanak, vagy fogínye begyulladjon, akkor bizony le kell szedni a fogköveit. Altatás, bódítás, megannyi veszélyt rejthet az állati szervezet számára is. Tudósok kifejlesztettek egy olyan speciális eljárást, egy olyan fogkefét, amely biztosítja a tökéletes szájhigiéniát állataink számára is.