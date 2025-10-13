A telefont fel se veszik, aki rákos és nincs ideje várni, az így járt.
A kórházban, ahova küldték, egészséges terhességet állapítottak meg. A polgármester azonnal elrendelte az ügy kivizsgálását, az önkormányzat tájékoztatása szerint ez a készüléknél nem tárt fel műszaki hibát.
Ha a helyek elfogynak, a következő hónapban lehet újra próbálkozni. Az intézmény vezetője szerint a szakorvoshiány okozza a problémát.
Egészségügy 2024 Magyarországán.
Az intézményben jelenleg több ellátás sem érhető el, a tüdőgyógyászat egész évben szünetel, de akadozik az arc- és szájsebészet, az urológia, valamint a neurológia és stroke ügyeleti ellátás is. A kórház szerint az átmeneti ellátási nehézség nem veszélyezteti a betegeket.
Olyan, nem invazív terápiát tehet lehetővé, amely segíthet a kognitív képességek javításában, és akár a helyreállításában is.
Az ultrahanghullámok lerombolhatják és megrepeszthetik a kórokozó köpenyét és tüskéit – mutatták ki számítógépes szimulációkkal a MIT kutatói.
Jelenleg nincs a szülészeti ultrahangvizsgálat végzéséről szóló szakmai irányelv, az arra vonatkozó szakmai ajánlás követésének kötelező jellege pedig nem ismert az orvosok előtt, az ombudsman ezért az emberi erőforrások miniszterének közbenjárását kérte a szakmai irányelv mielőbbi megjelenése érdekében - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.
Minden gazdi szembesült már azzal a ténnyel, amikor az állatorvos közölte vele, ha nem szeretné, hogy kutyusa fogai idő előtt kihulljanak, vagy fogínye begyulladjon, akkor bizony le kell szedni a fogköveit. Altatás, bódítás, megannyi veszélyt rejthet az állati szervezet számára is. Tudósok kifejlesztettek egy olyan speciális eljárást, egy olyan fogkefét, amely biztosítja a tökéletes szájhigiéniát állataink számára is.