Órákig állnak sorba a betegek a váci kórházban, csak személyesen kapnak időpontot ultrahangra

egészségügy;Vác;várakozás;ultrahang;

2025-10-13 15:10:00 CEST

A telefont fel se veszik, aki rákos és nincs ideje várni, az így járt.

Órákat kell sorban állniuk a betegeknek ultrahangidőpontért a Váci Jávorszky Ödön Kórházban - erről a Telex egy olvasója számolt be a lapnak.

„Kontrollra kell mennem, először is a háziorvostól kérnem kellett beutalót annak ellenére, hogy a szakorvosi ambuláns lapon ott van. A beutalóval írtam a váci előjegyzés e-mailjére, visszaírtak, hogy az ultrahangot hívjam, külön kezelik. Felhívtam kétszer is, mert azt hittem, félreértettem valamit, október 10-én várnak 8-kor személyesen, hogy majd novemberre adjanak időpontot, telefont nem fogják felvenni, ne is álmodj róla. Csak az az egy nap, vegyek ki szabadságot. Ha nem tetszik, EgészségAblak” - olvasható az olvasói beszámolóban.

A cikk szerint a váci kórházban is bevezették az új, egységes Járóbeteg Irányítási Rendszert (JIR). Ennek hivatalosan az a célja, hogy a betegek szervezetten és minél gyorsabban kapjanak ellátást a szakrendelésen. Elviekben telefonon, személyesen vagy az EgészségAblak mobilapplikáció időpontfoglaló menüpontjában is be lehetne jelentkezni, a váci kórházban ultrahangra viszont nem a betegelőjegyző telefonszámot, hanem magát az ultrahangot kell hívni és ott is csak arról tájékoztatnak, hogy személyesen kell intézni az időpontfoglalást.

Az új rendszerben azt is megszabták, hogy a beteg nem csak oda mehet vizsgálatra, ahova tartozik, ezért a lap olvasója az EgészségAblakot is megnézte. Vácon azonban nem talált szabad időpontot ultrahangra, se októberre, se novemberre. A legközelebb Szob van hozzá 20 kilométerre, de daganatos betegként ezt a távot és a várakozási időt nem tudta megengedni magának, így végül a magánegészségügyre kényszerült. Mint mondta, rákosként a Covid és az influenza se hiányzik neki a kórházi környezetben órákon keresztül.

A panasz nem egyedi, a Telex kiszúrt egy Facebook-bejegyzést is egy másik beteg részéről. Azt írta: „megalázó és bosszantó az UH időpontkérés a váci kórházban. Egy hónapban egy napon lehet személyesen! Telefonos időpont esélytelen!!! Több mint két órán keresztül próbálkoztunk, de természetesen nem sikerült. Sokan mesélték, hogy ők is így jártak.” Mint írta, személyesen négy órán keresztül kellett sorban állniuk. „Nyolcvan év felettiek, friss protézis műtöttek, daganatos betegek, aggódó édesapák akik a gyerekükért álltak sorba. Azt mondták maguk miatt már rég feladták volna” - áll a bejegyzésben.

A Telex úgy tudja, november 10-én lehet legközelebb időpontot kérni, decemberre. Azt ajánlják a betegeknek, hogy reggel fél 8 és 8 között álljanak be a sorba, akkor van lehetőségük időpontot kapni. A telefont nem fogják felvenni, mondván, nincs rá kapacitás. A lap kereste az Országos Kórházi Főigazgatóságot azzal, hogy mégis hogy fordulhat elő ez az egész, választ azonban lapszemlénk írásáig nem kaptak.