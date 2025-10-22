Nincs elérhető időpont ultrahangra Budapesten az Egészségablakban

egészségügy;Budapest;időpont;ultrahang;Takács Péter;

2025-10-22 06:59:00 CEST

Takács Péter egészségügyi államtitkár elismerte, hogy CT-, MR- és ultrahangvizsgálatra is nehéz bejutni, és azt ígérte, fognak új időpontok megjelenni.

Egyáltalán nincs szabad időpont Budapesten felnőtt ultrahangvizsgálatra az online időpontfoglaló rendszerben – hangzott el az RTL Híradóban.

A csatorna kiemelte, az online időpontfoglalásra alkalmas Egészségablak applikációban egyik fővárosi, állami intézményben sincs szabad időpont. Ezt az RTL Híradónak az Egészségablak telefonos ügyfélszolgálatán is megerősítették,

az ügyintéző végül több mint két hónappal későbbre, a Budapesttől 70 kilométerre lévő Tatán talált szabad időpontot.

Takács Péter egészségügyi államtitkár a háziorvosok kibővített feladatköréről tartott sajtótájékoztatón az RTL Híradó kérdésére elismerte, hogy CT-, MR- és ultrahangvizsgálatra is nehéz bejutni.

„Mi is érzékeltük, hogy megnyúltak a Covid óta a képalkotó vizsgálatok várakozási idejei”

– jelentette ki. Hozzátette, új ultrahangkészülékeket vásároltak és 7,5 milliárd forint pluszforrást biztosítanak a szakrendelőknek, amiből több vizsgálatot végezhetnek. „Minekutána most a kórházak plusz lehetőséget kaptak, folyamatosan fogják felrakni az új időpontokat, és arra kérek mindenkit, hogy csekkolja rendszeresen az Egészségablak applikációt, hiszen fognak új időpontok megjelenni” – mondta Takács Péter.

Azt még a kormány márciusi rendelete írta elő, hogy a szakrendelőknek a szabad időpontjaik 60 százalékát kötelező feltölteniük a digitális időpontfoglalási rendszerbe. A maradék 40 százalékot a kontrollra érkezett betegeknek tarthatják fenn.