A Balkánra is hatással lesz a Brexit

Hosszas alkudozások után hétfőn hivatalosan is megnyithatnak két tárgyalási fejezetet az uniós csatlakozást egyelőre csak haloványan remélő Szerbiával. Horvátország hónapokon keresztül megvétózta e fejezetek megnyitását, ami arra utal, hogy a délszláv államok közötti megbékélés még hosszú időn keresztül csak vágyálomnak tűnik. Ugyanakkor nemcsak a lassan csordogáló csatlakozás okozhat fejfájást Szerbia vezetőinek, hanem a Brexit is.