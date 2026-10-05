Miután a múlt szerdán véglegesítette az ukrán és a magyar fél a tárcaközi egyeztetéseket követően a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait helyreállító 11 pontos tervezetet, október 12-én az ukrán törvényhozás napirendjére kerülhet. Elfogadása esetén az újabb uniós klaszterek megnyitása - magyar szakértői támogatással - felgyorsíthatja észak-keleti szomszédunk EU-csatlakozását.
Hosszas alkudozások után hétfőn hivatalosan is megnyithatnak két tárgyalási fejezetet az uniós csatlakozást egyelőre csak haloványan remélő Szerbiával. Horvátország hónapokon keresztül megvétózta e fejezetek megnyitását, ami arra utal, hogy a délszláv államok közötti megbékélés még hosszú időn keresztül csak vágyálomnak tűnik. Ugyanakkor nemcsak a lassan csordogáló csatlakozás okozhat fejfájást Szerbia vezetőinek, hanem a Brexit is.