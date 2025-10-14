A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén történt.
Egy uszkai lakóház udvarán, egyetlen gépkocsiba rejtve 3 millió forint értékű dohányárút talált a rendőrség - írja a police.hu. Előállítottak egy ukrán férfit, aki magáénak ismerte el az autót és tartalmát.
Mondvacsinált okokra hivatkozva szegény kistelepülésektől vont el tízmilliókat a Magyar Államkincstár. A szabolcsi Uszka nem hagyta magát. Perelt és legyűrte az államot.
Egy szabolcsi település nem hagyja magát, visszaköveteli a Magyar Államkincstártól jogtalan büntetését. A példájukra hivatkozva a többi önkormányzat is visszakaphatja a pénzét.