Csendben közeledő kínai repülőgép miatt riasztották a magyar Gripeneket

Magyarország;Románia;riasztás;Gripen;utasszállító repülőgép;

2026-07-04 16:23:00 CEST

Az utasszállító pilótáinak szólni kellett, hogy jelentkezzenek a légiirányításnál.

Kínai felségjelű utasszállító repülőgép miatt riasztottak szombat délután a Magyar Honvédség Gripenjeit – derül ki Ruszin-Szendi Romulusz szombat délutáni Facebook-bejegyzéséből.

A Hongkong – London útvonalon közlekedő Airbus A350-es még Románia légterébe lépett be anélkül, hogy felvette volna a kapcsolatot a román civil légiirányítással. 13:42 perckor riasztották miatta a NATO QRA(I) készenléti géppárt. Egyikük 13:51-kor fel is szállt,n vizuálisan figyelmeztette az Airbus A350-es pilótáit, akik ezt követően jelentkeztek is a légiirányításnál.

​„Köszönet az őrzőknek!” – zárta a tájékoztatását Ruszin-Szendi Romulusz.