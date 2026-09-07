A közlekedési és beruházási miniszter közölte, az állami cég tíz saját géplánccal az idén már 140 kilométernyi mellékutat újított fel. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózatnak csaknem a fele azonnali felújításra szorul.
Ötmilliárd forintot maga Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter oszthatna szét.
A rendelkezésére bocsátott források elosztásáról egy személyben Gulyás Gergely rendelkezne.
A baleset miatt leállósávban haladnak az autók, a forgalmat ráadásul a sztrádán zajló útmunkák is lassítják.
Több útfelújítás kezdődik a fővárosban tavasszal - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Március elején három helyen indulnak meg a munkálatok.
A Fővárosi Önkormányzat útfelújítási programjának részeként, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában, 2014 augusztusában és szeptemberében négy kerületben indulnak útfelújítások a fővárosban. A munkálatokat az I., a III., a VIII., és a XIV. kerületben végezik el a következő két hónapban.