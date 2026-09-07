Felújítás, elterelés minden mennyiségben

A Fővárosi Önkormányzat útfelújítási programjának részeként, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában, 2014 augusztusában és szeptemberében négy kerületben indulnak útfelújítások a fővárosban. A munkálatokat az I., a III., a VIII., és a XIV. kerületben végezik el a következő két hónapban.