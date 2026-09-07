Vitézy Dávid szerint a Magyar Közút saját gépláncaival gyorsabban, túlárazás nélkül mennek az útfelújítások

Magyar Közút;Vitézy Dávid;hatékonyság;gyorsaság;útfelújítások;gépek;

2026-09-07 08:53:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter közölte, az állami cég tíz saját géplánccal az idén már 140 kilométernyi mellékutat újított fel. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózatnak csaknem a fele azonnali felújításra szorul.

Az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. Ugyanakkor a Magyar Közút saját szakmai és műszaki kapacitásait is igénybe veszik: országszerte összesen 10 komplett géplánccal végzik ezeket a felújítási munkákat, amelyek idén közel 140 kilométernyi mellékutat érintenek – derült ki Vitézy Dávid hétfő reggeli Facebook-posztjából. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a pontszerű, lokális burkolatjavítási munkákon, vagyis a kátyúzáson túl a teljes kopóréteget érintő burkolatcserét is elvégzik.

Az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon már be is fejeződtek a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon, két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll. A projektek jellemzően néhány száz méteres szakasztól néhány kilométeres hosszig terjednek.

A saját gépláncok használata nemcsak gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé, hanem azt is jelenti, hogy az állam meglévő eszközeit és szakembereit hatékonyabban használjuk fel. A teljes körű útfelújításoknak és a Magyar Közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon – írta a tárcavezető, hozzátéve, szeptemberben egy hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be.

Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltünk: az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Az elmúlt években miközben százmilliárdok jutottak új, sok esetben vitatható szükségességű vagy túlárazott beruházásokra, a már meglévő országos közúthálózat fenntartására és felújítására nem jutott elegendő forrás, de ezen változatunk – szögezte le Vitézy Dávid.