Vitézy Dávid szerint a Magyar Közút saját gépláncaival gyorsabban, túlárazás nélkül mennek az útfelújítások

Az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. Ugyanakkor a Magyar Közút saját szakmai és műszaki kapacitásait is igénybe veszik: országszerte összesen 10 komplett géplánccal végzik ezeket a felújítási munkákat, amelyek idén közel 140 kilométernyi mellékutat érintenek – derült ki Vitézy Dávid hétfő reggeli Facebook-posztjából. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a pontszerű, lokális burkolatjavítási munkákon, vagyis a kátyúzáson túl a teljes kopóréteget érintő burkolatcserét is elvégzik.
Az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon már be is fejeződtek a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon, két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll. A projektek jellemzően néhány száz méteres szakasztól néhány kilométeres hosszig terjednek.
A saját gépláncok használata nemcsak gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé, hanem azt is jelenti, hogy az állam meglévő eszközeit és szakembereit hatékonyabban használjuk fel. A teljes körű útfelújításoknak és a Magyar Közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon – írta a tárcavezető, hozzátéve, szeptemberben egy hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be.Megint kampányígéret lett a 68-as útból, ez már legalább a harmadik terv az elmúlt bő másfél évtizedben
Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltünk: az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Az elmúlt években miközben százmilliárdok jutottak új, sok esetben vitatható szükségességű vagy túlárazott beruházásokra, a már meglévő országos közúthálózat fenntartására és felújítására nem jutott elegendő forrás, de ezen változatunk – szögezte le Vitézy Dávid.Orbán Viktor átcsoportosított 1,35 milliárd forintot, egy négy éve épült út helyreállítására 300 milliót költenekIdén megdőlhet a budapesti kátyúcsúcs, több száz keletkezik a fővárosi utakon naponta