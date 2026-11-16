„Korlátozott ideig!”„Ne maradjon le róla!” Nem jófejségből sürgetnek minket ilyen szlogenekkel a gyártók, a kereskedők: nyilvánvalóan a pénzünket szeretnék, és az egyik legősibb ösztönünkre bazírozva igyekenek kiénekelni a zsebünkből. Aki leleményes, felvásárolja az olcsó holmit, és továbbadja jóval drágábban, mert mindig lesz, aki nem tud ellenállni a korlátozottan elérhető zsákmány varázsának. Nézzük meg szakemberek segítségével, hogy mi tartja mindezt mozgásban, és hogyan lehetünk résen a legközelebbi kísértésnél.
A trombitafesztiválon Világi Oszkárral és Taraczky Dániellel feltűnő volt kormányfő útja nem értelmezhető puszta magánlátogatásként. Vajdasági megszólalók szerint energetikai érdekek, családi befektetések és Aleksandar Vučić köre is szerepet játszhat abban, hogy Szerbia fontos hátországgá vált számára.
Hiába ment neki nyilvánosan Lázár János, valójában semmit sem kell tennie L. Simon Lászlónak az üzleti érdekeltségeivel. Ez derült ki legalábbis a Miniszterelnökség lapunknak adott válaszából, miszerint: "a miniszter felhívása egyértelmű: az általa vezetett tárcához tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok üzleti tevékenységet nem folytathatnak, azaz senki tevékenyen, a napi, vagy az általános ügymenetet befolyásoló módon nem vehet részt gazdasági társaság munkájában, vezetésében". A kancellária azt is sietett hozzátenni, Lázár maga ilyen tisztséget nem visel a hozzá tartozó cégekben. Csakhogy ugyanez igaz azokra az államtitkáraira is, akiknek vagyonnyilatkozatai szerint tulajdonrészük van valamilyen gazdasági társaságban. Sem a parlamenti államtitkár L. Simon, sem pedig Giró-Szász András kommunikációs államtitkár nem vezetők ugyanis cégeikben, miközben a tárcához tartozó 24 helyettes államtitkár üzleti tevékenységét homály fedi.