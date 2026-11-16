Lázár mégsem tesz rendet?

Hiába ment neki nyilvánosan Lázár János, valójában semmit sem kell tennie L. Simon Lászlónak az üzleti érdekeltségeivel. Ez derült ki legalábbis a Miniszterelnökség lapunknak adott válaszából, miszerint: "a miniszter felhívása egyértelmű: az általa vezetett tárcához tartozó államtitkárok, helyettes államtitkárok üzleti tevékenységet nem folytathatnak, azaz senki tevékenyen, a napi, vagy az általános ügymenetet befolyásoló módon nem vehet részt gazdasági társaság munkájában, vezetésében". A kancellária azt is sietett hozzátenni, Lázár maga ilyen tisztséget nem visel a hozzá tartozó cégekben. Csakhogy ugyanez igaz azokra az államtitkáraira is, akiknek vagyonnyilatkozatai szerint tulajdonrészük van valamilyen gazdasági társaságban. Sem a parlamenti államtitkár L. Simon, sem pedig Giró-Szász András kommunikációs államtitkár nem vezetők ugyanis cégeikben, miközben a tárcához tartozó 24 helyettes államtitkár üzleti tevékenységét homály fedi.