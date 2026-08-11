Felkavarta a szerb közvéleményt Orbán Viktor megjelenése a gučai trombitafesztiválon

Vajdaság;Szerbia;fesztivál;MOL;Orbán Viktor;olajfinomító;látogatás;üzleti érdekeltség;külföldi lapszemle;Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége;Aleksandar Vučić;Hatvanpuszta;Slovnaft;Világi Oszkár;

2026-08-11 15:57:00 CEST

A trombitafesztiválon Világi Oszkárral és Taraczky Dániellel feltűnő volt kormányfő útja nem értelmezhető puszta magánlátogatásként. Vajdasági megszólalók szerint energetikai érdekek, családi befektetések és Aleksandar Vučić köre is szerepet játszhat abban, hogy Szerbia fontos hátországgá vált számára.

A szerbiai Gučában megrendezett hagyományos trombitafesztiválon szokatlan vendégként jelent meg Orbán Viktor. A helyi beszámolók szerint nem hivatalos delegáció élén, hanem kötetlen látogatóként járta a kisváros utcáit. Dejan Lazarević trombitás úgy idézte fel a jelenetet, hogy a volt magyar kormányfő szinte helyi gazdaként vegyült el a tömegben, fényképezkedett az emberekkel, majd találkozott a Magyarországon is jól ismert Boban Marković zenekarvezetővel. A fesztiváli jelenlét önmagában aligha volna több egy magánprogramnál, a társaság összetétele és a szerbiai megszólalások azonban jóval tágabb értelmezést adtak az útnak.

Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöke a Danas napilapnak nyilatkozva azt emelte ki, hogy a gučai látogatás egy olyan időszakba illeszkedik, amikor Orbán igyekszik aktívan fenntartani a korábbi nemzetközi kapcsolatait és politikai szövetségeit. Értékelése szerint az amerikai magánút és a konzervatív körökkel folytatott egyeztetések után Szerbia logikus állomás: Aleksandar Vučić rendszerével hosszú évek alatt szoros személyes és politikai kapcsolat alakult ki, amelyet a magyarországi kormányváltás önmagában nem szüntetett meg.

Energetikai és üzleti szálak a háttérben

A szerbiai út egyik legfontosabb részlete Világi Oszkár jelenléte. A MOL-csoport vezérigazgató-helyettese és a Slovnaft igazgatóságának elnöke évek óta meghatározó szereplője a közép-európai energetikai kapcsolatrendszernek.

A Danas szerint a magyar és a szerb gazdasági érdekek között a szerémségi olajterminálok, valamint a NIS körüli stratégiai egyeztetések is kapcsolatot teremtenek. Világi részvétele ezért a szerbiai elemzők szemében azt erősítette, hogy a fesztiváli kiruccanás mögött üzleti témák is megjelenhettek.

Az elmúlt években a magyarországi üzleti körök több szerbiai projektben is megjelentek, az ingatlan- és logisztikai beruházásoktól az energetikai érdekeltségekig. A Danas által megszólaltatott politikusok és szakértők ezt olyan hálózatként írják le, amelynek működése nem függ közvetlenül attól, ki vezeti éppen a magyar kormányt. A budapesti és belgrádi politikai kapcsolatokat hosszú időn át gazdasági együttműködések kísérték, ezért a korábbi kormányzati kapcsolatrendszer egy része a választási vereség után is fennmaradhat.

A szerb ellenzéki megszólalók ennél jóval élesebben értelmezik az utat. Aleksandar Marton, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga – Vajdaságiak szóvivője szerint Orbán a magyarországi pozícióvesztés után olyan politikai környezetet keres, ahol továbbra is készséges szövetségesekre támaszkodhat. Külön figyelmet szentelt annak, hogy Világi mellett Taraczky Dániel építész is feltűnt a társaságban. A hatvanpusztai építkezésekhez kötött tervező jelenlétéből egyes szerbiai kommentárok arra következtettek, hogy a látogatás során jövőbeli beruházásokról vagy hosszabb távú szerbiai tervekről is szó eshetett. Igaz, ez egyelőre csak találgatás.

A szövetség a kormányváltás után is érték

Nikola Krstić újságíró más szempontból közelítette meg a történetet. Szerinte a gučai séta azt mutatja, hogy a formális hatalom elvesztése nem tünteti el automatikusan az éveken át kiépített gazdasági és személyes kapcsolatokat.

Egy választási vereséggel megszűnhet a kormányzati döntéshozatal lehetősége, a tőke, a vállalati érdekeltségek, a baráti politikai kapcsolatok és a regionális üzleti szövetségek azonban tovább működhetnek. Ebből a nézőpontból Szerbia nem menedékhely, hanem egy már korábban felépített hatalmi hálózat egyik stabil pontja.

A gučai út körüli vita ezért jóval többről szól, mint egy fesztiválon készült fényképekről. A helyszínen sokan a közvetlen, kíséret nélkül sétáló politikust látták, a vajdasági és belgrádi elemzők viszont a résztvevők személyéből, a korábbi üzleti együttműködésekből és a Vučićcsal fennmaradt kapcsolatból vontak le következtetéseket.

A két olvasat nem feltétlenül zárja ki egymást: lehetett szó magánprogramról úgy is, hogy közben régi politikai és gazdasági kapcsolatok ápolására is alkalom nyílt.

A megszólalók tehát egyöntetűen úgy látják: a magyarországi hatalomváltás nem szakította el automatikusan azokat a regionális szálakat, amelyek az előző években épültek ki Budapest, Belgrád és Pozsony között. A Mol-csoport balkáni érdekeltségei, a szerb energetikai kapcsolatok, a családi és vállalkozói befektetések, valamint a személyes politikai szövetségek külön-külön is életképesek maradhatnak. Guča ebből a szempontból jelképes helyszín lett: egy népi fesztivál kulisszái között láthatóvá vált, hogy a hivatalos tisztség elvesztése nem feltétlenül jelenti a befolyási rendszer azonnali felbomlását.