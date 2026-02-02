A baleseti helyszínelés miatt a délutáni órákban hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vonalon.
Húsz-harminc percet késnek a vonatok a Budapest-Vác-Szob vonalon, mert Dunakeszi és Rákospalota-Újpest között nem működik a biztosítóberendezés.
Balassagyarmat és Vác között nem járnak a vonatok vasárnap reggel egy baleset miatt - közölte a Mávinform az MTI-vel.
Átvágott egy munkagép egy biztosító kábelt Gödnél, emiatt jelentős késésekre kell számítani a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon - értesült a HavariaPress.