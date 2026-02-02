Elgázolt a vonat egy embert Káposztásmegyernél

A Nyugati pályaudvarról 13:15-kor Vácra elindult S70-es vonat Rákospalota-Újpest után, Káposztásmegyer területén a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert – közölte a MÁV-csoport hétfőn a honlapján.
A tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vonalon a délutáni órákban. A vonatok Rákospalota–Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek, Káposztásmegyeren, a Töltés utcai vasúti átjárót pedig a helyszínelés idejére lezárták, gépjárművel nem lehet áthajtani.
Az S70-es vonatok nem közlekednek, a G70 és Z70-es vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A balesetben érintett vonat utasait a Nyugati pályaudvarról 13:40-kor Szobra elindult G70-es vonatra szállítják át várhatóan 14 óra után. Az átszállítás alatt szünetel a vonatközlekedés a szakaszon. A Vácról 14:04-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S70-es vonat Gödig közlekedik, utasai a Szobról 13:55-kor elindult Z70-es vonattal utazhatnak – írták.