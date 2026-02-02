MÁV;gázolás;vonatgázolás;vonatkésés;váci vonal;Budapest-Vác-Szob vonal;Káposztásmegyer;szobi vonal;

2026-02-02 14:55:00 CET

Elgázolt a vonat egy embert Káposztásmegyernél

A baleseti helyszínelés miatt a délutáni órákban hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vonalon.