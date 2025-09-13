Ez számításaik szerint akkora összeg lesz, mint amennyit elvinne az adójóváírás.
A külföldiekre is. Ráadásul azzal sem lehetne megúszni, hogy valaki a gyereke vagy felesége nevére írat mindent.
Ha sikerül egy év alatt legalább hét különböző tagállamból egymillió támogató nyilatkozatot összegyűjteniük, a testületnek reagálnia kell.
A csaló egy hitközséget emlegetett, aminek egyetlen evilági célja, hogy az emberek pénzét biztonságba helyezze.
Vagyonadóval sújtaná a "szupergazdagokat, a felső tízezer tagjait, az új földesurakat", és eltörölné az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert a Párbeszéd.
Vezéráldozattal járt a szombati szavazás a görög parlamentben a vagyonadó bevezetéséről. A konzervatív Új Demokrácia egy képviselője, Viron Polidorasz ugyanis az előterjesztés ellen szavazott, amit követően kizárták a kormánypárti frakcióból.