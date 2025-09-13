Nehéz helyzetben a görög kormány

Vezéráldozattal járt a szombati szavazás a görög parlamentben a vagyonadó bevezetéséről. A konzervatív Új Demokrácia egy képviselője, Viron Polidorasz ugyanis az előterjesztés ellen szavazott, amit követően kizárták a kormánypárti frakcióból.