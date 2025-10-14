Magyar Péter nem indul el egyéniben a Hegyvidéken, ha Varga Judit is ott lesz a szavazólapon

gyermekvédelem;vagyonadó;Varga Judit;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-10-14 12:20:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint a gyermekvédelem nemzeti minimum, és egy hatalomról az állítja ki a bizonyítványt, hogyan bánik a legelesettebbekkel. A gyermekvédelemben azonnali béremelést és felülről nyitott költségvetést ígér. Úgy látja, választást nyerni nem lehet azzal, ha csak azt mondják el, hogy mi nem működik az országban, jövőképet és programot kell felmutatni.

„Napra pontosan 6 hónap múlva, hogyha mindenki jól végzi a feladatát, ha mindenki 120 százalékot nyújt a Tisza közösségében, és hogyha mindenki, aki komolyan gondolja a rendszerváltást, oda teszi magát, akkor egy másfajta országban fogunk ébredni” – jelentette ki Magyar Péter a Szabad Európának adott, kedden megjelent interjújában.

A Tisza Párt elnökét először a gyermekvédelemről kérdezték. Magyar Péter szerint ők a kegyelmi botrány óta igyekeznek a fókuszban tartani, hangsúlyos eleme lesz a kampánynak. A gyermekvédelmet „nemzeti minimumnak” tartja, ami „ugyanannyira fontos a Fidesz-szavazóknak, mint a Tisza-szavazóknak vagy más ellenzéki, pártpolitikán kívül álló szavazóknak”, és joggal követel mindenki válaszokat arra, hogyan történhettek meg olyan esetek, mint ami a bicskei gyermekotthonban vagy a Szőlő utcai javítóintézetben.

Magyar Péter szerint nemhogy nem tett meg mindent a kormány, hanem helyette „pozícióban tartottak rémeket, és olyan bűncselekmények történtek a hatóságok és a politikai elit asszisztálása mellett, amire nincsen magyarázat, nincsenek szavak”.

A pártelnök hozzátette, választást nyerni nem lehet azzal, ha csak arra hívják fel a figyelmet, hogy mi nem működik, ezeket látják az emberek minden nap. Látják, hogy az állami közszolgáltatások szétesnek, legyen szó közlekedésről, egészségügyről, oktatásról, de érzik a megélhetési válságot is, látják a gyermekvédelem szétesését is és az ott elkövetett bűnöket és problémákat. Szerinte jövőképet, víziót és programot kell felmutatni – a következő 180 napban az lesz a feladatuk, hogy megmutassák mindenkinek, köztük a jelenleg még a Fidesszel szimpatizálóknak is, hogy „ezt lehet sokkal jobban, teljesen másképp csinálni”.

Úgy látja, egy országról, egy hatalomról „az állítja ki a bizonyítványt”, hogyan bánik a legelesettebbekkel, köztük a család nélkül felnőtt, súlyosan traumatizált gyerekekkel. 25 százalékos azonnali bér- és 20 százalékos dologi emelést ígért, továbbá hogy kormányra jutásuk esetén felülről nyitott lesz a gyermekvédelem költségvetése. A megélhetési válság kezelése, az uniós pénzek hazahozatala, az infláció letörése mellett az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem lesznek a fő prioritásaik, ezeknek a területeknek önálló minisztériumot ígért.

„Amit most látunk a Szőlő utcában, vagy amit láttunk a bicskei áldozatoknál, azok rendszerszintű problémák, és csak a jéghegy csúcsa.”

Az interjúban szóba került a Tisza Párt adópolitikája is. Kitért arra, hogy Orbánék és a kormánypropaganda elkezdték őket támadni egy hamisított dokumentummal, miszerint adót emelnének. A Tisza adóprogramja valójában több mint kétmillió ember személyi jövedelemadóját csökkentené, a minimálbért keresők havonta 20 ezer forinttal (évente 240 ezer forinttal) vinnének haza többet. De mindenki többet vinne haza, aki a mediánbér alatt keres – rögzítette, egyúttal radikális áfacsökkentést is ígért.

„A Tisza Párt egyetlen adót tervez bevezetni: ez a vagyonosok, a milliárdosok adója.”

Magyar Péter szerint ez nem egy büntetőadó lesz, hanem a társadalmi szolidaritás eszköze, és összesen „pár ezer családot érint Magyarországon”. Önbevallásos rendszert ígér, a NAV csak kirívó eltérésnél vizsgálna. Szerinte Orbán Viktor azért utasítja el ennyire a vagyonadót, mert az a saját családját, oligarchait és „janicsárjait” is érintené.

Úgy látja, aki tisztességgel szerezte a vagyonát, az szívesen járul hozzá többel, és visszaad a közösbe. Szerinte ez nemcsak a kevésbé tehetősek és az állam érdeke, hanem a gazdagoké is. „Egy ország többre képes, és jobb az életminőség ott, ahol kisebbek a társadalmi különbségek” – magyarázta. Hozzátette: Egy százalék birtokolja a vagyonok nagyon jelentős részét, tíz százalék pedig szinte az egészet, ez nem egészséges.” Önmagában sokatmondónak gondolja, hogy Orbán Viktor elutasítja a vagyonadót. Megjegyezte, a nyugdíjemelésre is lett volna fedezet, „ha csak fele ennyit lopnak”.

Több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígéri, állami szervezetekre és szakemberekre támaszkodva. Kormányra kerülés után azonnal megszüntetné az állami cégek propagandafinanszírozását, mint fogalmazott, „kihúzzuk a konnektorból”, valódi vitákat ígér a közmédiában. A kampányt szerinte dominálni fogják a hamisított, mesterséges intelligenciával készült videók, legutóbb Orbán Viktor is kiadott ilyet.

Szóba került a Tisza Párt applikációjának adatszivárgási ügye is, amellyel kapcsolatban korábban Radnai Márk alelnök azt állította, hogy „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” lehetett az egyik önkéntesük. Magyar Péter elismerte, hogy „felfüggesztettek egy embert”, mert felmerült a gyanú, hogy kifelé játszik, de állítja: „azokból az adatokból, amit kiszivárogtattak, a nagy része fals”. Arra számít, hogy a következő hónapokban „sokkal durvább zavaró akciók” lesznek a hatalom részéről, mesterséges intelligenciával készült lejárató videókat említett.

A TISZA „megbízható NATO-szövetséges” szerepfelfogását hangsúlyozza: nem „kijátszani” akarják a szövetségeseket, hanem egységes fellépést szorgalmazni. Azt ígérte, hogyha még háború lesz Ukrajnában, miután kormányra kerülnek, akkor mindent meg fognak tenni a békéért. Idehívják a békekonferenciát, és erősítik Magyarországot az EU-n és a NATO-n belüli szövetségesként.

Azt mondta, szuverén egyéni képviselők lesznek a garanciái annak, hogy a kormány nem tehet meg akármit. Magyar Péter szerint a kétharmadot „tisztességesen” kell használni, az alkotmányozás csak társadalmi-szakmai vita után jöhet, akár népszavazással, és a választási törvény is ilyen folyamatban kerülne napirendre. Pártpolitikai eszköznek tartott hivatalokat megszüntetné, és Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt állítana fel. Az interjú legvégén kérdésre elárulta: