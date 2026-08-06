Orbán Viktor: Összegyűjtjük azokat az országokat, amelyek azt gondolják, hogy az orosz vagyon kisajátítása nem más, mint egy nyílt hadüzenet

A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak az MTI tudósítása szerint.