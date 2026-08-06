Újabb 1,4 milliárd eurót fordíthat Kijev támogatására az Európai Unió a zárolt orosz jegybanki vagyon hozamaiból. Vlagyimir Putyin közben átszervezi a katonai logisztikát, és külön parancsnokság alá kerülnek a drónerők, miközben az ukrán mélységi csapások egyre távolabbi orosz célpontokat érnek el.
Magyarország kimarad abból a közös európai uniós hitelből, amit Ukrajna támogatására ad a szervezet. Orbán Viktor nem akadályozta, de nem is támogatta a döntést.
A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak az MTI tudósítása szerint.