A Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium nyerte el az egykori OPNI épületét Lipótmezőn. A II. kerületi ingatlanra az Orbán-kormány nemzetközi iskolát tervezett, de másfél évtizede nem épült semmi.
A vagyonelosztás igen egyenlőtlen elosztására mutat rá egy a People’s Daily angol nyelvű napilap által idézett, a Pekingi Egyetem által készített tanulmány. Eszerint a legfelső egy százalék rendelkezik az ország vagyonának egyharmadával. A lakosság legszegényebb 25 százaléka viszont az összvagyon mindössze egyetlen százalékát mondhatja magáénak.