Egyenlőtlen vagyonelosztás Kínában

A vagyonelosztás igen egyenlőtlen elosztására mutat rá egy a People’s Daily angol nyelvű napilap által idézett, a Pekingi Egyetem által készített tanulmány. Eszerint a legfelső egy százalék rendelkezik az ország vagyonának egyharmadával. A lakosság legszegényebb 25 százaléka viszont az összvagyon mindössze egyetlen százalékát mondhatja magáénak.