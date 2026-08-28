Visszavette a Tisza-kormány a megszüntetett kekvák vagyonát, és szétosztotta a tárcák között

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2026-08-28 08:52:00 CEST

A Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium nyerte el az egykori OPNI épületét Lipótmezőn. A II. kerületi ingatlanra az Orbán-kormány nemzetközi iskolát tervezett, de másfél évtizede nem épült semmi.

Szétosztották a minisztériumok között a megszüntetett alapítványoktól államosított vagyont Az új vagyonkezelési szerződéseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek (MNV) kell megkötnie – írja a hvg a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben közzétett két kormányhatározat és két pénzügyminiszteri rendelet alapján, amelyben rendezték a visszavett állami vagyon jogállását. Emlékeztettek, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) közül a nem egyetemet fenntartók megszűnésének menetrendjét a kormány már júniusban elfogadta, és kijelölte, hogy melyiknek melyik minisztérium lesz az alapítói joggyakorlója

Amint arról lapunk is beszámolt, csütörtökön a Fidesz-hátország nagy részét pénzelő Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvánnyal közölték, hogy eddigi formájukban nem működhetnek tovább.

Kármán András pénzügyminiszter a Lázár Jánostól átvett Nemzeti Ménesbirtokot, az ATEV Fehérjefeldolgozót és a Concordia Közraktárt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumra osztotta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium lesz a felelőse egyebek között a lipótmezei nemzetközi iskola beruházását el sem kezdett Közép-európai Oktatási Zrt.-nek és a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-nek is, mert ezeket a kormány nem az eredetileg elképzelt célra kívánja használni – derült ki a rendeletből.

A Pénzügyminisztériumhoz kerül a Mathias Corvinus Alapítványtól átvett MCC Liber Invest, az MCC kiadója, az MCC Press és a Hatvany Kávéház és Szalon Kft., valamint a Mol állami tulajdonban álló „A” sorozatú részvényei és a Richter Gedeon Nyrt. állami tulajdonban álló „C” sorozatú részvényei.

A rendeletek szerint a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Thália Színház és a Pro Cultura Kft. a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumé, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. és a Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. a Tudományos és Technológiai Minisztériumé. A Mol – Új Európa Alapítvány megszüntetésével állami tulajdonba kerülő gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket a korábbi kormánydöntéssel ellentétben nem a belügyminiszter kapja, hanem szintén a pénzügyminiszter.