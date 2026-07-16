Melléthei-Barna Márton szerint másfél-két éven belül jön az új választási törvény

„Olyan választási rendszert hozunk létre, amely jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmadot szerezzen” – jelentette ki a Tisza jogi vezetője. Sulyok Tamás helyzetéről azt mondta, „nagyon rövid időn belül megoldódik”.