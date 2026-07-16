„Olyan választási rendszert hozunk létre, amely jó eséllyel kizárja, hogy egy párt kétharmadot szerezzen” – jelentette ki a Tisza jogi vezetője. Sulyok Tamás helyzetéről azt mondta, „nagyon rövid időn belül megoldódik”.
A kormányzó lengyel jobboldalt elhagyják fiatalabb hívei, ezért olyan törvényeket hozna, hogy az idősek szavazataival maradhasson hatalomban.
A Fidesz frakciója lezártnak tekinti a választási jogszabályokkal kapcsolatos vitát, miután közlése szerint az ellenzéki pártokkal nem lehetett egyezségre jutni a választási eljárási és kampányfinanszírozási jogszabályok módosításáról.