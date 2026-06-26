Donald Trump és a kongresszusi csiki-csuki

USA;Egyesült Államok;választójogi törvény;Donald Trump;amerikai szenátus;amerikai kongresszus;amerikai szenátorok;Washington DC;amerikai képviselő;

2026-06-26 07:23:00 CEST

Republikánus átszavazások.

Miután kedden a szenátus demokrata kezdeményezésre - négy konzervatív átszavazóval - határozatot fogadott el, amelyben az amerikai erők kivonását követelik az iráni konfiktusból, szerdán már két republikánus szenátor is Trump számára kedvező módon változtatott az álláspontján. Az elnök iráni háborúban viselt parancsnoki hatalmáról egy másik szavazásra is sor került szerdán, miután Donald Trump elégedetlenségét fejezte ki az általa indított háborúval kritikus republikánus szenátorokkal szemben. Rand Paul, Kentucky szenátora a nemleges szavazatát a „jelen” gomb semleges megnyomásával puhította fel, Bill Cassidy azonban hátraarcot tett korábbi véleményéhez képest. Louisiana állam szenátor a szavazás előtt még fennhangon kiabált az elnökkel, amiért nem tájékoztatta megfelelően a választókat. Nem mondta el az amerikaiaknak, hogy mi a helyzet. Négy hétről volt szó és négy hónapokig tartott. Az eredeti céljainkat nem értük el és tudni akarom, hogy mi zajlik jelenleg, figyelmeztette Trumpot Cassidy, akit az elnök idén már kigolyózott a lousianai előválasztáson azzal, hogy a tíz hivatali évet lehúzott szenátort helyett Julia Letlow képviselő kampányát támogatta. Cassidy aztán Vance alelnök és Steve Witkoff közel-keleti megbízott friss helyzetjelentéseire támaszkodva változtatott az álláspontján és blokkolta a határozat továbbjutását a kongresszusban.

Trumpnak azonban a képviselőházban is sikerült kizökkenteni az időt a helyéből, hiszen a kétpárti jóváhagyással megszavazott lakhatási válságot orvosló törvényjavaslat aláírási ceremóniáját az utolsó pillanatban lemondta. Az elnök abban az esetben írná alá a lakhatási költségek csökkentését célzó törvényjavaslatot, ha a kongresszus előbb megszavazza az általa korábban előterjesztett választójogi törvényjavaslatot (SAVE ACT). Törvényre emelkedve a javaslat megszüntetné a levélszavazást és állampolgársági státusz bizonyításához kötné a voksolást. A 2021-es választási veresége óta Trump rögeszméjévé vált a választási csalás témája, ezért a lakhatási törvényjavaslatot „kisebb fontossággal bírónak” nevezte.