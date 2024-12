Élet-halál urai

Lehet-e józan ésszel arról dönteni, hogy ki kapjon meg egy beültetésre váró szívet, amikor többen is várnak rá, köztük olyanok, akik majdnem biztosan meghalnak, ha nem rájuk voksol a hat fős bizottság? Lehet-e a határozat pusztán szakmai, vagy óhatatlanul érzelmek, érdekek, az idegek is befolyásolják? Erről regél az Istenek tanácsa című darab, amit a Rózsavölgyi Szalonban mutattak be, Valló Péter rendezésében.