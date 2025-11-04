Az olasz szakvezető leszögezte, nyerni szeretnének, mert pontosan tudják, ha győznek Jerevánban és Portugália a papírformának megfelelően megveri az ír csapatot, akkor a nemzeti együttes matematikailag is bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet.
A labdarúgó NB I mezőnye a válogatottak világbajnoki-selejtezői miatt szeptember 24. és október 15. között nem lép pályára az OTP Bank Ligában, a szünet azonban nem azt jelenti, hogy a csapatok tétlenkednének. A 11 forduló után 22 ponttal meglepetésre listavezető Vasas csapata például ma 15 órától a dunakeszi Kinizsi-pályán mérkőzik meg a másodosztály jelenlegi 14. helyezettjével, a Váccal, majd az előzetes tervek szerint alig egy hét múlva, október 11-én a Pénzügyőrrel csapnak össze az angyalföldiek.
Bernd Storck szövetségi kapitány pénteken 23 fősre szűkítette a Svájc elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésre készülő labdarúgó-válogatott keretét.
Kihirdette 18 fős keretét a közelgő Európa-bajnoki selejtezőkre Elek Gábor és Ambros Martin, a magyar női kézilabda-válogatott két szövetségi kapitánya.
Megvan, hogy melyik tizenhárom magyar férfi vízilabdázó küzdhet a trieszti olimpiai selejtezőtornán április 3. és 10. között a riói kvótáért. A korábban kihirdetett tizenhat tagú keretből Lévai Márton, Bátori Bence és Bedő Krisztián marad itthon.
Rich Chernomaz szövetségi kapitány kijelölte a májusi, oroszországi világbajnokságra készülő magyar jégkorong-válogatott bő keretét, amelyben 78 játékos került be.
A Svájcban játszó Mervó Bence személyében csak egy légiós szerepel a magyar labdarúgó-válogatott jövő heti, edzőtáborozó keretében, amelyet kedden hirdetett ki Bernd Storck szövetségi kapitány.
Kihirdette bő keretét Benedek Tibor, a januári belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Nem utazik a januári, belgrádi vízilabda Európa-bajnokságra Kisteleki Dóra, miután pénteken kikerült a magyar női válogatott keretéből.
Montenegróban ismételten bebizonyosodott, a balkáni „szurkolók” megfékezése megoldhatatlan feladatot jelent a helyi rendőrség számára. Nyilván nemcsak a hatóságok tehetnek arról, hogy a térség csapatainak nemzetközi mérkőzései rendre káoszba fulladnak, a probléma gyökerei ennél mélyebbek, ám amíg nem sikerül orvosolni a bajt, addig nem számíthat áttörésre a régió több válogatottjának focicsapata sem.
A decemberben kinevezett Pintér Attila szövetségi kapitány 31 fős keretet állított össze a magyar labdarúgó-válogatott jövő hétfői és keddi, második összetartására.
Egervári Sándor, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint minimális esélye van együttesének a győzelemre pénteken a hollandok otthonában sorra kerülő világbajnoki selejtezőn, ugyanakkor ezzel meg kell próbálnia élni a csapatnak - mondta hétfőn a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón a szakember.