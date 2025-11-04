Marco Rossi két újonccal hirdetett válogatott keretet

labdarúgás;Örményország;válogatott keret;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;vb-selejtezők;

Az olasz szakvezető leszögezte, nyerni szeretnének, mert pontosan tudják, ha győznek Jerevánban és Portugália a papírformának megfelelően megveri az ír csapatot, akkor a nemzeti együttes matematikailag is bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet.

Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

"Bárány megtestesíti azt a mentalitást, amit mi elvárunk a játékosoktól. Mindig minden labdáért megharcol, ez szólt a meghívása mellett. Redzic pedig a technikai adottságai révén került a látókörünkbe, olyan ballábas jobbszélső, aki mindig keresi a kapura lövés lehetőségét, jelenleg hat találata van a szlovák bajnokságban"

- mondta az MTI érdeklődésére Marco Rossi szövetségi kapitány a Telkiben tartott keddi sajtótájékoztatón a debreceni csatárról és a dunaszerdahelyi futballistáról.

A kapusposztot illetően úgy fogalmazott, korábban volt egy "duális időszak", melyet Gulácsi Péter és Dibusz Dénes fémjelzett, szerinte akkoriban olyan volt, mintha ez lett volna az egyetlen vitatéma a csapattal kapcsolatban. Ezzel szemben jelenleg számára teljesen világos a helyzet, hogy ki védjen az első, örményországi meccsen Dibusz és Tóth Balázs közül.

"A háromórás időeltolódás miatt a szokottnál egy nappal korábban, már kedden elindulunk a jövő csütörtöki összecsapásra. A riválisnak elsősorban a hozzáállása lesz más hazai pályán, arra számítunk, hogy magasabban presszionálnak és letámadnak minket, de erre természetesen fel vagyunk készülve. A pályán kell bizonyítanunk, hogy ismét mi vagyunk a jobbak"

- mondta a Rossi.

"Szeptember óta újra megtaláltuk a kompakt játékunkat és a megfelelő csapatszellemet, ennek ellenére nem lesz könnyű Örményországban begyűjteni a három pontot, ami az íreknek nem is sikerült. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az örmény együttesnek ugyanúgy megvan az esélye, hogy második legyen a csoportban, szóval nincs lehetőségünk alábecsülni az ellenfelet"

- beszélt a várakozásairól a 61 éves tréner.

Rossi szerint fontos, hogy ezúttal is nyugodtan és fegyelmezetten játsszák le a soron következő két meccset. Megjegyezte, Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása után nem külön az érintettekkel, hanem a csapattal együtt beszélték át, hogy erre jobban kell figyelni, mert a "csak együtt" szlogen szerinte erről szól. Hozzátette, valószínűleg újra felhívja majd erre tanítványai figyelmét.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, jövő csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.