A tanácskozáson részt vehetett a TEK későbbi parancsnoka, Kovács András is, akkor még mint Hajdu János helyettese.
Gyöngyösi Márton pártelnök szerint "a kormányzatban semmiféle együttműködésre nincs hajlandóság, ez pedig sértő a csaknem kétmillió ellenzéki szavazóra nézve".
Eredmény nélkül ért véget a hitelező trojka és a görög kormány hétfő hajnalig nyúló válságtanácskozása. Euklid Cakalotosz láthatóan kimerülten hagyta el a tárgyalások helyszínét hétfő reggel. Az állami televízió azt közölte, hogy a megbeszéléseket hétfőn délben folytatják.
Tanzániában válságtanácskozást rendeznek ma Burundiról. A Kelet-Afrikai Közösség (EAC) a közép-afrikai országban kialakult helyzetről folytat megbeszéléseket. Burundiban azt követően vált válságosság a helyzet, hogy Pierre Nkurunziza elnök áprilisban bejelentette, ismételten, harmadízben indulni kíván az elnökségért. Az alkotmány azonban csak két mandátumot tenne lehetővé számára. Ezután ellene fordult a hadsereg egy része, de leverték a zendülést. A válság azonban nem ért véget, saját pártjából is mind többen fordulnak az államfő ellen,s menekülnek el az országból.
Német sajtójelentések szerint válságtanácskozást kezdett csütörtök délután a legnagyobb európai autóipari cég, a Volkswagen AG (VW) felügyelőbizottságának elnöksége az ausztriai Salzburgban. Az ülés az eddigi legfontosabb összecsapás lehet a társaság két legfőbb vezetőjének hatalmi harcában.
Válságtanácskozást kezdtek a francia elnöki hivatalban a Párizs keleti részén zajló túszejtési akció miatt, amelyet a hatóságok feltételezése szerint az előző napi montrouge-i lövöldöző hajtott végre.
Válságtanácskozásra ült össze szerdán a brit kormány, miután egyre több jel vall arra, hogy az Irakban megölt amerikai újságíróval az Iszlám Állam nevű szélsőséges milícia egyik brit tagja végzett.
Az amerikai elnök félbeszakította kéthetes vakációját, és hétfőn hajnalban a Cape Cod melletti Martha’s Vineyard üdülőszigetről visszaindult Washingtonba. Barack Obama egy sor válságtanácskozást tart a Fehér Házban, tanácskozik Joe Biden alelnökkel és nemzetbiztonsági kabinetjével.
Miközben Washingtonban és az európai fővárosokban összeültek a biztonsági kabinetek, válságtanácskozásokon tekintették át a helyzetet, s az állam- és kormányfők nyilatkozatban ítélték el az orosz beavatkozást Ukrajnában, a NATO- és EU-tag Magyarországon erre nem került sor.