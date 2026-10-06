Válságtanácskozás Tanzániában

Tanzániában válságtanácskozást rendeznek ma Burundiról. A Kelet-Afrikai Közösség (EAC) a közép-afrikai országban kialakult helyzetről folytat megbeszéléseket. Burundiban azt követően vált válságosság a helyzet, hogy Pierre Nkurunziza elnök áprilisban bejelentette, ismételten, harmadízben indulni kíván az elnökségért. Az alkotmány azonban csak két mandátumot tenne lehetővé számára. Ezután ellene fordult a hadsereg egy része, de leverték a zendülést. A válság azonban nem ért véget, saját pártjából is mind többen fordulnak az államfő ellen,s menekülnek el az országból.