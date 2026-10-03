Vitézy Dávid feljelentést tett.
Még a kiviteli tervek sem készültek el, így nem lehet arra számítani, hogy a parlamenti választásig megkezdődjön az munka.
A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján elkezdődhet a Külső Bécsi úti villamosvonal, az Újpalotát a belvárossal összekötő villamos, valamint a Fogaskerekű felújításának és a Széll Kálmán térig, illetve a Normafáig történő meghosszabbításának tervezése is. Az már közismert, hogy a legfontosabb közlekedési beruházás a 3-as metró vonalának uniós forrásból finanszírozott felújítása, amihez Budapest hitelből újíttatja fel a metrókocsikat.
A főváros felmérései szerint a parkolási igények kielégítéséhez, a városon belüli forgalmi és környezeti terhelés érdemi csökkentéséhez legalább 20 ezer további P+R parkoló férőhely kialakítására lenne szükség. Az elmúlt négy év tükrében kérdéses, vajon 2016-ig lesz-e erre politikai akarat és megfelelő anyagi fedezet. A hosszabb ideje elhúzódó problémák alakulásában egyértelműen része van a fővárosi közlekedési rendszer koordinálatlanságának, a tudatos tervezés hiányának is. Egy biztos, a 4-es metró átadásáig nem készül el az őrmezői intermodális csomópont.