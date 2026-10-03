Nehézkes indulás, nehézkes parkolás

A főváros felmérései szerint a parkolási igények kielégítéséhez, a városon belüli forgalmi és környezeti terhelés érdemi csökkentéséhez legalább 20 ezer további P+R parkoló férőhely kialakítására lenne szükség. Az elmúlt négy év tükrében kérdéses, vajon 2016-ig lesz-e erre politikai akarat és megfelelő anyagi fedezet. A hosszabb ideje elhúzódó problémák alakulásában egyértelműen része van a fővárosi közlekedési rendszer koordinálatlanságának, a tudatos tervezés hiányának is. Egy biztos, a 4-es metró átadásáig nem készül el az őrmezői intermodális csomópont.