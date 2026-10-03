A VEKE elnöke halálosan megfenyegette Magyar Pétert, Vitézy Dávidot és Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;halálos fenyegetés;Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület;Dorner Lajos;Magyar Péter;

2026-10-03 21:56:00 CEST

Vitézy Dávid feljelentést tett.

Halálosan megfenyegette Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a Telex Facebook-oldalán írt hozzászólásában Magyar Péter miniszterelnököt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, valamint Karácsony Gergely főpolgármestert.

Dorner Lajos a lap azon cikkéhez kommentelt, amely a kormány és a főváros forrásmegosztásról szóló megállapodásáról számolt be, illusztrációként pedig egy közös fotót raktak ki a három politikusról. „Csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk” - írta a VEKE-elnök (a skuló gyalogsági fegyverbe, leggyakrabban gépfegyverbe való lőszert jelent).

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium sajtóosztálya a Telex megkeresésére úgy reagált, „egy politikusnak sok mindent el kell viselnie, a kemény kritikát és az indulatos véleményeket is, az életveszélyes fenyegetés azonban átlép egy határt”, Vitézy Dávid ezért az ügyben magánszemélyként feljelentést tesz.

Dorner Lajos a Telex érdeklődésére is agresszíven reagált. Azt írta:

„Akkor elkezdődött...

1. Vitézy eddig is beperelt már, mindent elvesztett jogerősen.

2. Érdekes módon a telex erről nem számolt be.

3. Engem egy sajtótermék ne fenyegessen

4. már hetekkel ezelőtt kaptam jelzést, hogy a titkosszolgálatokat rám állították és lejárató kampány is fog ellenem indulni a médiában.”

Hogy pontosan mivel fenyegette meg Dornert a lap, az nem világos. Az mindenesetre tudható, hogy a férfi régóta gyűlöli Vitézy Dávidot, pedig 2000-ben mindketten a VEKE alapítói között voltak. Viszonyuk azt követően romlott meg, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester 2010-ben kinevezte a BKK vezérigazgatójának Vitézyt, így kilépett a VEKE-ből.