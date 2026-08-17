Már költözik az S.O.S. Gyermekfalu

Kedden kezdődött a battonyai gyermekfalu költöztetése, a hét vége felé várhatóan már mind a tíz család Orosházán lesz — értesült lapunk. Az SOS Gyermekfalvak 2015 nyarán átszervezte a battonyai gyermekfalut, így míg Battonyán izolált közösségben, a település szélén, egymás mellett lévő házakban éltek a családok, a fiatalok Orosházán a városban szétszórtan, nem SOS családok szomszédságába nevelkedhetnek. Szeptemberben megközelítőleg 70 gyerek Orosházán kezdi meg az új tanévet.