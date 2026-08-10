SZDSZ;Békéscsaba;alpolgármester;triatlon;haláleset;országgyűlési képviselő;Velkey Gábor;

2026-08-10 22:13:00 CEST

Velkey Gábor, Békéscsaba egykori alpolgármestere volt a vasárnap meghalt triatlonos

A néhai SZDSZ-es politikusról a békési megyeszékhely önkormányzata honlapján emlékezik meg.