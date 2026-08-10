Velkey Gábor, Békéscsaba egykori alpolgármestere volt a vasárnap meghalt triatlonos

Velkey Gábor vesztette életét a nagyatádi eXtremeMan versenyen. Békéscsaba korábbi alpolgármestere, önkormányzati képviselője, az egykori országgyűlési képviselő 63 éves volt – írja a Beol. A tragikus esetről mi is beszámoltunk. Mint most kiderült, az egykori SZDSZ-es politikus triatlonos versenyző az úszás során váltóban indulva, a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett.
A szervezők azt írták, hogy a Nagyatádon rendezett nyílt hosszútávú triatlonverseny indulóját a vízi mentőegységek gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdődött a szakszerű újraélesztés. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Sajnos a hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére az újraélesztés sikertelenül zárult. Velkey Gábor a Beol információi szerint korábban már többször is részt vett a megmérettetésen, sikerrel teljesítve azt.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján búcsúzik a vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt volt politikustól. – 1987-től tudományos kutatóként dolgozott az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Békéscsabai Osztályán. 1990-től oktatóként is aktívan részt vett a Tessedik Sámuel Főiskola munkájában. 1994-től Békéscsaba önkormányzati képviselőjeként szolgálta a várost az SZDSZ frakcióvezetőjeként és az oktatási bizottság elnökeként dolgozott. 2002 és 2006 között Békéscsaba alpolgármestere, 2007 és 2010 között országgyűlési képviselő volt. Azóta tudományos munkatársként dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjában.Meghalt egy triatlonista a nagyatádi ExtremeMan versenyen