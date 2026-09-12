Mintegy 130 ezer veszélyeztetett gyermek, 3500 kis- és fiatalkorú, akinek jelenleg nincs megfelelő gondozási helye, évente átlagosan 17 ezer szökés, 11 éves szerfüggők, növekvő öngyilkosság, éhezés, életveszélyes gyermekvédelmi épületek. Minden 5. gyermek szegénységben él. Ez a gyermekvédelmi rendszer aktuális helyzetének diagnózisa, melyet a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárság tárt fel, és mutatott be.
A KSH adatai szerint bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak.
Több mint százezer ember nem tud megfelelő lakcímet létesíteni ma Magyarországon. Ezen belül több mint 60 ezernek nincs érvényes lakcíme, több mint 20 ezer ember csak úgynevezett települési szintű lakcímmel rendelkezik és több mint 6000 embernek csak tartózkodási címe van.