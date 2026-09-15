Noah Wyle a Népszavának: Most nyolcmillió anya hív fel és mondja, fordítva volt rajtad a sztetoszkóp, te barom

Két különböző egészségügyi rendszer van az Egyesült Államokban: egy a gazdagok számára, és egy azoknak, akik az ország bizonyos területein élnek bizonyos bőrszínnel, a legbetegebbek és a legelesettebbek közé tartoznak, és a legrosszabb orvosi információkat kapják – mondta Noah Wyle, amikor nemrég drámasorozat kategóriában a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot átvette. A Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője és producere a gála előtt Zoomon adott kerekasztal-interjút a Globe szavazóinak, köztük lapunk filmkritikusának.