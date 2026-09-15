Ahogy tavaly, idén is Noah Wyle és a Vészhelyzet Pittsburhben nyert Emmy-díjat. A 78. Emmy-díjátadó gálát helyi idő szerint hétfőn este rendezték Los Angelesben.
Két különböző egészségügyi rendszer van az Egyesült Államokban: egy a gazdagok számára, és egy azoknak, akik az ország bizonyos területein élnek bizonyos bőrszínnel, a legbetegebbek és a legelesettebbek közé tartoznak, és a legrosszabb orvosi információkat kapják – mondta Noah Wyle, amikor nemrég drámasorozat kategóriában a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot átvette. A Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője és producere a gála előtt Zoomon adott kerekasztal-interjút a Globe szavazóinak, köztük lapunk filmkritikusának.