Noah Wyle és a Vészhelyzet Pittsburghben ismét nyert

A Vészhelyzet Pittsburghben kapta a legjobb drámasorozat, a Widow’s Bay pedig a legjobb vígjátéksorozat trófeáját a nemzetközi televíziózás legjobb produkcióit elismerő 78. Emmy-díjátadó gálán helyi idő szerint hétfőn este Los Angelesben – írja az MTI.
A nyertes széria az amerikai egészségügyi rendszer strukturális válságait, az orvos-beteg kapcsolat törékenységét és az ellátás társadalmi egyenlőtlenségeit vizsgálja – Wyle saját megfogalmazása szerint felelősségteljes, dokumentarista igénnyel.
Az HBO Max Pittsburghben játszódó kórházi sorozatának főszereplője, Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó díjat a drámasorozatok mezőnyében.Noah Wyle a Népszavának: Most nyolcmillió anya hív fel és mondja, fordítva volt rajtad a sztetoszkóp, te barom
Matthew Rhys walesi színész kettős győzelmével történelmet írt az Emmy-díjátadón: a legjobb színész díját a Widow’s Bayben nyújtott alakításáért és a netflixes minisorozat, A bennem lakozó fenevad című pszichológiai thriller főszereplőjeként is elnyerte.
Az Apple TV Widow’s Bay című horrorkomédiája, amely egy átok sújtotta új-angliai városról szól kapta a vígjátéksorozatok mezőnyének fődíját, amelynek szereplői Kate O'Flynn és Stephen Root is nyert a legjobb mellékszereplő kategóriájában.
Nem maradt díj nélkül a Netflix A diplomata című sorozata sem. Az elnök emberei című sorozatból is ismert Allison Janney a legjobb drámai mellékszereplő lett. A sorozat negyedik évada október 15-től lesz látható a streaming csatornán.
A Hacks sztárja, Jean Smart ötödik Emmy-díját vehette át a stand-upos Deborah Vance megformálásáért, ezzel ő lett az első, aki egy több mint három évadon át futó sorozat minden egyes évadában elnyerte a legjobb színésznőnek járó Emmy-díjat.