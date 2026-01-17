Noah Wyle a Népszavának: Most nyolcmillió anya hív fel és mondja, fordítva volt rajtad a sztetoszkóp, te barom

egészségügy;film;Egyesült Államok;sorozat;Noah Wyle;Vészhelyzet Pittsburghben;

2026-01-17 05:55:00 CET

Két különböző egészségügyi rendszer van az Egyesült Államokban: egy a gazdagok számára, és egy azoknak, akik az ország bizonyos területein élnek bizonyos bőrszínnel, a legbetegebbek és a legelesettebbek közé tartoznak, és a legrosszabb orvosi információkat kapják – mondta Noah Wyle, amikor nemrég drámasorozat kategóriában a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot átvette. A Vészhelyzet Pittsburghben főszereplője és producere a gála előtt Zoomon adott kerekasztal-interjút a Globe szavazóinak, köztük lapunk filmkritikusának.

A Vészhelyzet Pittsburghben elkövette azt a bravúrt, hogy jobb lett, mint az első évad. Ez igen ritka jelenség a „lusta folytatások” korában. Volt valamiféle megfelelési kényszer, ami nyomasztotta?

Természetesen éreztük, hogy a közmondásos „második évad szindróma” valóban létezik. És amikor valami olyan hatással bíró és sikeres dologgal állsz szemben, mint az első évadunk volt, elkerülhetetlen, hogy meg kell küzdened az elvárásokkal. Azt kell mondanom, hogy John Wells már korán enyhítette ezt a nyomást azzal, hogy azt mondta: „Nem kell nagyobb, jobb, gyorsabb, erősebb lenni, csak meg kell ismételni, amit az első alkalommal csináltunk, hűnek maradni a karakterekhez, őszintének lenni, és onnan továbbmenni.”

A rajongói elvárás akkor nem annyira nyomasztó?

A kommentekre gondol? Nos, óvatosnak kell lenni. Nem mindig egy reprezentatív csoportról van szó, és mi igazán értékeljük a leghangosabbakat és legaktívabbakat. Ugyanakkor ők nem feltétlenül képviselik az összes nézőt. Nekünk történeteket kell mesélnünk. Az orvosi szakemberekkel végzett kiterjedt kutatásokból tudjuk, hogy ezek valóban léteznek. A fan fictionnel kapcsolatban van egy csodálatos dolog, ami mostanában történik, mégpedig az, hogy az emberek alapvetően a saját sorozatukat írják és számonkérik, ha mi másképpen gondolkodunk. Ami fantasztikus, és örülök, hogy ezt csinálják, de ez nem lehet a mi megközelítésünk. Nem lehetünk rajongók, mivel az általunk érintett sorsok és témák iránt felelősséggel tartozunk.

Hogyan élte meg az első évad sikerét?

Lassan. Úgy éreztem, hogy az orvosi közösség fogadta el elsőként és hangosan támogatta. És mivel ez volt a közönség, akire igazán célzottunk és akinek jóváhagyását reméltük, ez rendkívül örömteli volt. Úgy érzem, hogy a jóváhagyásuk másoknak is bizalmat adott, hogy megnézzék, és úgy érezzék, hogy ez nem lesz időpocsékolás. És onnan kezdett terjedni a sorozat jó híre és jött az őrületes reakciócunami. Régebben viccelődtem azzal, hogy a Vészhelyzet sugárzása után egy perccel csörgött a telefonom, az anyám hívott, aki sürgősségi osztályon volt ápolónő és azt mondta: „Soha ne érintsd meg az arcodat véres kesztyűvel, és soha ne csinálj ilyen hülyeségeket, mert holnap, amikor dolgoznom kell, nekem kell majd magyarázkodni”. Most, az internetnek köszönhetően, körülbelül nyolcmillió anya hív fel, és mondja nekem: „A sztetoszkópod fordítva volt rajtad, te barom”.

Jó sztori, de ha jól tudom, igazi orvosok is részt vettek a felkészítésben.

Igen, például nagyon hasznos volt, amikor lehúztam tizenöt órát a sürgősségin. Talpon maradni, és csak megjegyezni, hol éreztünk feszültséget, mi fáradt el először, mikor éreztük éhesnek magunkat, mikor éreztük, hogy ki kell mennünk a mosdóba, de nem lehet. Ez egy jó gyakorlat volt, hogy mindenki tudatosítsa, hogy ez fizikailag és érzelmileg mennyire megterhelő.

A második évadban a forgatás Pittsburghben és környékén zajlott. Mesélne arról, milyen volt a sorozat valós helyszínén kezdeni az évadot, és milyen előnyökkel járt ez az energia és a narratíva szempontjából?

Valójában ebben a szezonban kevesebb időt töltöttünk Pittsburghben, mint az elsőben.

Tényleg?

Igen, nagyon célzottan használjuk Pittsburghöt, mert nem járunk ki túl gyakran a kórházból a szériában. Szándékosan klausztrofób és intenzív élmény, amely a lehető leghosszabb ideig a sürgősségi osztályon tartja az embert. Néha felmegyünk a helikopter-leszállóhelyre, amikor egy beteg érkezik. Néha követjük Robbyt a munkába és hazafelé is, de ez elég ritka. Ez lehetőséget ad nekünk, hogy megtörjük a Los Angeles-i produkció monotonitását, kirándulni menjünk, hogy mindenki elmehessen, és a helyszínen valóban összekovácsolódjon a stáb, ami nagyon fontos az energia szempontjából. Ez remek nagyköveti feladat Pittsburgh városának, amely kitárta karjait előttünk, és az Allegheny General Hospitalnek, amely lehetővé tette, hogy ott forgassunk, ezért igyekszünk igazán jók és felelősségteljesek lenni. Ezen kívül pedig, inkább vissza akarunk térni a profi stúdióba, ahol a lehető legtöbb változót tudjuk kontrollálni.

Mennyire releváns a sorozat az amerikai egészségügyi dolgozók helyzetét, az egészségügyi rendszert illetően? Milyen módon demisztifikálja a valóságot?

A szezon elején többször is leülünk, és beszélgetünk a területen dolgozó egészségügyi szakértőkkel különböző témákról, legyen szó aneszteziológiáról, kardiológiáról, vagy mentálhigiénés terápiáról. Megkérdezzük őket: mi történik a világukban? Milyen történetek nem kerülnek nyilvánosságra? Milyen történeteket kellene elmesélni? Így alakítjuk ki a történeteinket, legalábbis így szerezzük be néhány orvosi történet alapanyagát. Végül a történeteket a szereplőinken keresztül meséljük el, és azt, hogy mi történik velük. Igyekszünk a lehető legjobban naprakészek lenni az orvostudományban zajló eseményekkel kapcsolatban. John Wells mondta: fontos, hogy ne a médiában látható címlapokat kövessük, ami egyfajta felülről lefelé irányuló megközelítés, hanem hallgassuk meg azoknak az embereknek az aggályait, akik a rendszerben vannak. Nos, azok az emberek, akik ezt csinálják, szintén olvassák a címlapokat, és meg kellett nyerni a bizalmukat. Az amerikai egészségügyi ellátás válságban van, és ez nem javul azzal, amikor 8-10 millió embert kizárnak a biztosítási rendszerből, ami azt jelenti, hogy nem fogják megkapni az alapellátást, ami megakadályozza, hogy sokkal súlyosabb problémákkal kerüljenek a sürgősségi osztályra. Szóval sajnos sok történet van, amit el lehet mesélni.

Mi alapján körvonalazott a második évad cselekménye?

Miután az első évad kapcsán rájöttünk, hogy bizonyos dolgok működnek, és ezt a nézők is megerősítették, ez egy kis önbizalmat adott nekünk, hogy bizonyos dolgokra nagyobb hangsúlyt fektessünk, másokra pedig kevesebbet. Tudom, ez egy kissé homályos válasz a kérdésre. Megtanultuk, hogy nagyon kényes egyensúly van az esetek és a karakterek között, és hogy sokan biztosan reagálnak az orvostudományra, de sokan inkább a karakterek belső utazására érzékenyek. Nem annyira szexi eseteket kellett kitalálnunk, hanem inkább hűnek kellett maradnunk a karakterek belső felépítéséhez, ahhoz, hogy hol tartanak, és hogy az esetek, amelyeken dolgoznak, még nagyobb mértékben tükrözik őket.

Azért azt érdemes hozzátenni, hogy a betegek is felelősek az állapotukért, és amikor a kórházba jutnak, akkor viselniük kell a következményeket.

Abszolút! Az egyik dolog, ami mindannyiunkat nagyon elégedetté tett az ER-es időkben, az volt, hogy ha valamit a tévében mondtunk, akkor azt el lehetett hinni, hogy igaz. Ha azt mondtuk, ez orvosi tény, akkor el lehetett menni vele az orvoshoz, és ellenőrizni lehetett, hogy nem vicceltünk. Mindazonáltal az orvosi sorozatok az évek során egyre lazábban kezelték ezt a hitelességi kérdést, és a kultúra is sokat változott. A beteg és az orvos közötti kapcsolat, amely régen szinte szent volt, ma már jelentősen erodálódott. A félrevezető információk, a cinizmus, a bizalmatlanság és mindenféle más dolog megnehezíti, hogy elkötelezett beszélgetést folytassunk orvosunkkal. Mi ismét igyekszünk olyan hűek lenni az orvostudományhoz és a pontossághoz, hogy ezt akár elvihetik orvosukhoz, és újra megnyithatják a párbeszédet, és ezáltal háromszögelhetik saját egészségügyi útjukat valami alapján, amit a sorozatban láttak vagy hallottak. Ezenkívül az üzenet, hogy ne szedjenek ész nélkül olyan gyógyszert, amelyet nem önöknek írtak fel vagy más illegális forrásból szerezték be, mondjuk az internetről. Ezek mind olyan dolgok, amelyekről nem kellene emlékeztetni az embereket, de elképesztő, hogy ez fontos.

Mikor fogalmazták meg ezeket az állításokat?

Az első dolgok egyike az volt, hogy fogtunk egy hatalmas táblát, és ráírtunk mindent, amit az ER-ben soha nem tettünk meg, de ma már meg lehetne beszélni. És megdöbbentünk, milyen gyorsan megtöltöttük azt a táblát, legyen szó a fentanilról, a transzneműek jogairól, a fegyverekről, a fegyveres erőszakról, az ápolói hiányról, a szálláshelyválságról vagy bármi másról. A lista egyre csak nőtt, és azt gondoltuk: „Istenem, rengeteg olyan téma van, amivel foglalkozhatnánk, és amelyek rendkívül relevánsnak tűnnek.” A Covid nyilvánvalóan hatalmas hatással volt az egészségügyre, ezért szerettünk volna foglalkozni ezzel a kérdéssel, amelynek hosszú távú következményei voltak és vannak az egészségügyi szakemberekre és a lakosságra egyaránt. Úgy gondolom, hogy a hamis információk mennyisége is olyan dolog volt, amivel korábban soha nem kellett foglalkoznunk.

Az új évadban kitérnek a mesterséges intelligencia betörésére az egészségügybe. Mesélne ennek a hátteréről?

Volt erre dedikált szakértőnk – kikerülhetetlen a téma. A számítógépes adatprogramozásnak köszönhetően rengeteg elképesztő áttörés küszöbén állunk. Nem teljesen pontos, ahogyan mi ábrázoljuk, de egyre közelebb kerülünk ahhoz a lehetőséghez, hogy az AI segítse a beteg és az orvos közötti kommunikációt. A kérdés az, hogy a legtöbb technológiai fejlődéshez hasonlóan ez is növeli-e a hatékonyságot, de vajon ez redundanciával jár-e? Ez csak azt jelenti, hogy kevesebb embernek lesz munkája, és ez valóban fejlődésnek számít? Ha ez a technológia helyettesíti az embereket, ahogyan azt a saját iparágunkban látjuk, akkor nem vagyok biztos benne, hogy ez áttörés.

Infó: Vészhelyzet Pittsburghben. Második évad. Bemutatja az HBO MAX