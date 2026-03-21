Rendőrsorfal akadályozta meg a kétfarkúakat, hogy a CPAC Hungary helyszínén levetítsék a filmet a brutális Szőlő utcai verésekről

2026-03-21 16:30:00 CET

Nagy Dávid pártigazgató szerint alkotmányellenes volt a karhatalom fellépése, a rendőrök és a TEK-esek többeket megrángattak, egy embert ellöktek. Az MKKP panaszt tesz a rendőri intézkedésekkel szemben.

„Spontán tüntetést akartunk a CPAC-nél tartani és vetíteni a Szőlő utcai felvételeket” – posztolta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Facebook-oldalán Nagy Dávid pártigazgató, a Kerepesi úti helyszínen, az MTK csarnokánál készített videókkal is bemutatva a történteket. Jól látható, hogy a kétfarkúaknál jóval több rendőr sorfala körbevette a választási kampány idején közterületen kampányoló passzivistákat, több egyenruháson még jelvényszám sem volt, mégis igazoltatásba kezdtek, sőt a jelenlévőket még szabadságvesztéssel is megfenyegették.

Az MKKP azzal indokolta az akciót , hogy „nemzetközi gyermekbántalmazó szuverenitásgyűlés” lesz Budapesten, fiatalkorú lányok szexuális kizsákmányolása és annak megfelelő módon való eltussolása témában egyeztet egymással a két szakértői kurzus, a magyar és az amerikai. „Akinek nincs se apja, anyja, annak csak állama van, segítünk megmutatni az amerikai patriótáknak, hogy a magyar patrióták hogyan nevelik és emelik fel az elesetteket. Filmvetítéssel készülünk, a Szőlő utcai videót vetítjük LED-falon az érkező amerikai delegációnak, szerencsére nem kell tudni magyarul ahhoz, hogy értsék a videót, egy ütés többet mond minden szónál és minden nyelven ugyanazt jelenti – tették hozzá.

Az MKKP filmvetítési terveinek azonban keresztbe tett a magyar adófizetők pénzén elvben mindannyiunk biztonságát szolgáló rendőrség, azt a gyanút keltve, hogy politikai célokra használja a rendőröket a hatalom. A történtek után Nagy Dávid saját Facebook-posztban jelentette be, hogy a rendőrök az alkotmányos jog helyett a miniszterelnök házibuliját védték, ezért az MKKP panasszal fog élni a TEK és a rendőri intézkedés ellen, valamint haladéktalanul az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) Rendészeti Főigazgatóságához fordul.

Ma Budapestre érkezett Európa és az Egyesült Államok konzervatív elitje, a republikánus mintára szervezett magyarországi CPAC-re. Sok más mellett az is közös hazai és amerikai jobbos elitben, hogy mindenféle probléma nélkül hunynak szemet a pedofília és a gyermekbántalmazás felett. Amikor ugye nem éppen részt vesznek benne – hangsúlyozta Nagy Dávid. Hozzátette, a rendőrök és a TEK tagjai a helyszín közelébe sem engedték őket, többüket megrángatták, Lakatos Ádám gyermekjogi aktivistát pedig fel is lökték. A pártigazgató szerint

a TEK ugyanazt a logikát alkalmazta, amit a bukóban lévő Gyurcsány-kormány védelmében az akkori rendőrség, azzal, hogy anno műveleti területté nyilvánította az egész Kossuth teret.

Ezzel próbáltak akkor is már békés gyűléseket akadályozni. Jogszerűtlenül – emlékeztetett az ellenzéki politikus.