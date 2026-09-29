Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;Videoton FC;

Videoton: visszalépett a szerződéskötéstől a második vevőjelölt is

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a brit-olasz vevőjelölt, a Racing Ltd. visszalépett a szerződéskötéstől, így új pályázatot kell kiírniuk az NB II-ben szereplő futballklub értékesítésére.

Új pályázatot kell kiírjon Székesfehérvár önkormányzata a labdarúgó NB II-ben szereplő a most Videoton FC Fehérvár néven futó futballklub, pontosabban a Fehérvár FC Kft. eladásáról.

Cser-Palkovics András polgármester Facebook-oldalán számolt be a legfrissebb fejleményekről, miszerint a brit-olasz pályázó (a Racing Ltd.) visszalépett a szerződéskötéstől, ugyanis nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárláshoz szükséges bankgaranciát.

Az önkormányzat eredetileg egy amerikai–portugál érdeklődővel tárgyalt, azonban az egyeztetések nem vezettek eredményre, így került képbe a pályázaton második helyezést elérő Racing Ltd. Végül az önkormányzatnak a második pályázatot is eredménytelennek kell nyilvánítania - közölte a polgármester, aki leszögezte a városvezetés továbbra sem kíván sportklubot fenntartani és működtetni és értékesíteni kívánja a klubot.

A Videoton FC Fehérvár nyolc fordulót követően kilenc ponttal az NB II 10. helyén áll.

Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma-1-es világbajnok.