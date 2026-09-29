Videoton: visszalépett a szerződéskötéstől a második vevőjelölt is

Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;Videoton FC;

2026-09-29 15:49:00 CEST

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a brit-olasz vevőjelölt, a Racing Ltd. visszalépett a szerződéskötéstől, így új pályázatot kell kiírniuk az NB II-ben szereplő futballklub értékesítésére.

Új pályázatot kell kiírjon Székesfehérvár önkormányzata a labdarúgó NB II-ben szereplő a most Videoton FC Fehérvár néven futó futballklub, pontosabban a Fehérvár FC Kft. eladásáról.

Cser-Palkovics András polgármester Facebook-oldalán számolt be a legfrissebb fejleményekről, miszerint a brit-olasz pályázó (a Racing Ltd.) visszalépett a szerződéskötéstől, ugyanis nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárláshoz szükséges bankgaranciát.

Az önkormányzat eredetileg egy amerikai–portugál érdeklődővel tárgyalt, azonban az egyeztetések nem vezettek eredményre, így került képbe a pályázaton második helyezést elérő Racing Ltd. Végül az önkormányzatnak a második pályázatot is eredménytelennek kell nyilvánítania - közölte a polgármester, aki leszögezte a városvezetés továbbra sem kíván sportklubot fenntartani és működtetni és értékesíteni kívánja a klubot.

A Videoton FC Fehérvár nyolc fordulót követően kilenc ponttal az NB II 10. helyén áll.