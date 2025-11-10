Rendőrjárvány a határon

Erőátcsoportosításokat kellett végrehajtania a rendőrségnek, miután egy eddig ismeretlen eredetű fertőzés támadta meg a határvédő feladatokat ellátó Baranya megyei rendőröket. Eddig harminchárman betegedtek meg, közülük hárman kórházba kerültek – írta meg a Magyar Nemzet. Botrányosak a körülmények a határon, civilek gyűjtenek gyógyszerre.