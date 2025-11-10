Már zajlanak a vizsgálatok, az eredmények napokon belül megérkeznek.
A munkahelyen, ha be kell járni, célszerű átgondolni, és szükség esetén megváltoztatni a higiénés szokásokat, de nem árt óvintézkedéseket is bevezetni a fertőzések terjedésének elkerülése érdekében.
Erőátcsoportosításokat kellett végrehajtania a rendőrségnek, miután egy eddig ismeretlen eredetű fertőzés támadta meg a határvédő feladatokat ellátó Baranya megyei rendőröket. Eddig harminchárman betegedtek meg, közülük hárman kórházba kerültek – írta meg a Magyar Nemzet. Botrányosak a körülmények a határon, civilek gyűjtenek gyógyszerre.
Mintegy száz gyerek és felnőtt lett rosszul a Békés megyei Kondoroson szerda délután, miután megették a közétkeztetésben felszolgált ebédet. Az ÁNTSZ megyei tisztifőorvosa egy szezonálisan jelen lévő vírusfertőzésre gyanakszik.
Paul McCartney, akit vírusfertőzéssel kezeltek Tokióban, már elhagyta a kórházat, de orvosai még néhány nap pihenést írtak elő neki - értesült a BBC News.
Ideiglenesen kiürítették és fertőtlenítik az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet reumatológiai osztályát - közölte a Heves megyei hírportál hétfőn a kórház közleményére hivatkozva.