A menzás cég szerint a Veresegyházon megbetegedettek közül többen nem az általuk készített ételt fogyasztották

2025-11-10 22:15:00 CET

Már zajlanak a vizsgálatok, az eredmények napokon belül megérkeznek.

A Veresegyházon megbetegedettek közül többen nem a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által készített ételt fogyasztották, vagy már korábban is mutattak tüneteket – írta hétfő esti közleményében a gödöllői önkormányzat.

Nagyszámú, hányással járó megbetegedés történt a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolában november 7-én. A megbetegedéseket több szülő a menzán felszolgált ebédnek tulajdonítja - közölte a cég.

Mint korábban hírt adtunk róla, számos jelzés érkezett a település önkormányzatához az iskolákban előforduló megbetegedésekről, amelynek fő tünete a hányás és a hasmenés. Több érintett orvosi, illetve kórházi ellátásra szorult. Felmerült annak a lehetősége, hogy az iskolákban a pénteken felszolgált ebéd okozhatta a megbetegedéseket.

A cég közlése szerint azonban a betegek között több olyan gyermek és felnőtt is van, akik nem a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által készített ételt fogyasztották, vagy már korábban is mutattak tüneteket. Hangsúlyozták, hogy jelenleg egy hányással és hasmenéssel járó, agresszív, gyorsan terjedő vírus okoz jelentős számú megbetegedést.

A közleményben azt is jelezték, hogy azokban a gödöllői intézményekben, ahová a cég szállít ételt, nem történt megbetegedés, és a konyháról ellátott többi településről sem érkezett hasonló jelzés.

Kitértek arra is, hogy megtették a bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felé, amelynek munkatársai a november 6-i és 7-i nap ételmintáit laboratóriumi vizsgálatra a főző- és tálalókonyhákról elszállították. A vizsgálatnak várhatóan öt–hét napon belül lesz eredménye, amelyről tájékoztatást adnak.

Közleményüket azzal zárták, hogy az esetnek nincs köze a XIII. kerületben történtekhez.