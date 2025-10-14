Országos sztrájk van Belgiumban, a brüsszeli tüntetésen kitört a balhé

sztrájk;Belgium;tüntetés;könnygáz;vízágyú;Brüszel;

2025-10-14 18:39:00 CEST

Tízezrek vonultak utcára a belga fővárosban, hogy a megszorító intézkedések ellen tüntessenek. Az összecsapásokban többen megsérültek, a rohamrendőrök több tucat embert letartóztatott, a tiltakozók ellen könnygázt és vízágyúkat is bevetettek.

A kormány megszorító intézkedései és a tervezett nyugdíjreform ellen tízezrek vonultak utcára Brüsszelben. A Boulevard Pachécón a tüntetők egy csoportja összecsapott a rendőrséggel, a hatóságok könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tiltakozók ellen. Az összecsapásokban többen megsérültek, a rendőrség több tucat embert letartóztatott. Mindez egy országos sztrájk közepette történt, amely a legnagyobb ilyen demonstráció lehet Belgiumban – írja a Politico.

A tiltakozást az ország szakszervezetei szervezték a Bart De Wever vezette flamand nacionalista-jobboldali kormánykoalíció megszorító intézkedései és a tervezett nyugdíjreform ellen, amely 2030-ra 65-ről 67 évre emelné a nyugdíjkorhatárt.

Csak békésen vonultunk, amikor hirtelen rendőrök jelentek meg, füstbombákat láttunk. Talán tíz rendbontó miatt az egész tömeget könnygázzal fújták le, köztük időseket, gyerekeket… Szégyen, gyalázat

– idézte fel a történteket a brüsszeli lap tudósítása szerint Rafael, egy postai dolgozó, akinek szeme vörös volt a könnygáztól. Egy másik tüntető szerint „ahelyett, hogy a problémát oldanák meg, inkább könnygázzal támadják a lakosságot, miközben a sztrájkhoz való jogukat gyakorolják”.

Egyes résztvevők randalírozni kezdtek és megrongálták a Bevándorlási Hivatal épületét. Anneleen Van Bossuyt menekült- és migrációügyi miniszter elítélte a vandalizmust. „A szolgálataim elleni rongálásnak semmi köze a sztrájkjoghoz. Aki a dolgozóinkat vagy az épületeinket támadja, az a társadalmat támadja” – nyilatkozta.

A központi pályaudvar közelében lévő Hilton szállodánál is kitörtek összecsapások, ahol a rendőrség vízágyúval és könnygázzal válaszolt különböző tárgyakat, köztük üvegpalackokat dobáló tüntetőknek. A hatóságok becslése szerint mintegy 80 ezer ember vonult utcára, de a szocialista szakszervezeti vezető, Thierry Bodson szerint 140 ezren is lehettek. Összehasonlításképpen: a 2014-es egynapos általános sztrájkon körülbelül 100 ezren vettek részt szerte Belgiumban