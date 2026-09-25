Jürgen Klopp, a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya visszautasította a gratulációkat, miután csapata 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a házigazda hollandokkal a Nemzetek Ligája 2026/27-es idényének első fordulójában. A norvég Erling Haaland eközben továbbra is elképesztő tempóban termeli a gólokat.
Az FC Barcelona korábbi meghatározó középpályása vezetőedzője, Xavi Hernández lett a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A 46 éves spanyol tréner szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.
Immár biztossá vált, hogy Xavi elhagyja a Barcelonát. A katalánok veteránjának édesapja jelentette be, hogy fia, aki idén megnyerte a bajnokságot a blaugranával, a jövő szezontól a katari al-Szadd nevű együttesnél folytatja.
A madridi Marca tudomása szerint az új szezont már nem az FC Barcelona, hanem várhatóan egy katari csapat színeiben kezdi meg Xavi Hernández, a katalánok 35 éves világ- és Európa-bajnok labdarúgója.
Nem ölti többé magára a spanyol válogatott vörös mezét Xavi Hernández. A nagyszerű középpályás, a „tikitaka” lelke 14 év után búcsúzik a nemzeti csapattól.
"Nehéz szavakat találni mindarra, ami történt. Mit is lehetne mondani a hírre, hogy a címvédő Spanyolország elsőként búcsúzik a brazíliai világbajnokságtól? Együtt Ausztráliával, amellyel hétfőn még pályára kell lépnie. Vert seregek csatája!" Így kesereg Juanma Trueba a madridi AS internetes kiadásában.
Rossz formában vannak, elfáradtak, bizonytalanná vált helyük a csapatukban, vagy egyszerűen összeroppannak a rájuk rakott teher alatt. Ők fogják a vb legnagyobb csalódását okozni.