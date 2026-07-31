Ezrek maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén, a kormány a locsolás felfüggesztését kéri

A miniszterelnök és a város polgármestere szerint a Duna alacsony vízszintjén túl a rendszer túlterheltség a megnőtt lakossági fogyasztás a gond. Tartálykocsikkal, illetve zacskós vízzel enyhítik a helyzetet. A Duna Menti Regionális Vízmű péntek reggeltől a Pilisi-medence 14 településén III. fokú, rendkívül szigorú korlátozást vezetett be.