Ezrek maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén, a kormány a locsolás felfüggesztését kéri

Magyar Honvédség;korlátozás;vízhiány;tartálykocsik;locsolás;zacskós víz;Magyar Péter;

2026-07-31 11:25:00 CEST

A miniszterelnök és a város polgármestere szerint a Duna alacsony vízszintjén túl a rendszer túlterheltség a megnőtt lakossági fogyasztás a gond. Tartálykocsikkal, illetve zacskós vízzel enyhítik a helyzetet. A Duna Menti Regionális Vízmű péntek reggeltől a Pilisi-medence 14 településén III. fokú, rendkívül szigorú korlátozást vezetett be.

Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 darab zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban – posztolta a Facebookon péntek délelőtt Magyar Péter. A vízhiány már több helyen előző nap is jelentkezett.

A Duna vízszintje sosem tapasztalt mélyre süllyedt, ami hat a helyi vízbázisra is. Már kialakult részleges vízhiány Szentendrén, ezért mindenkit arra kérünk, hogy felelősen, csak a legszükségesebb célra használják az ivóvizet – írt még csütörtök délután a Facebook-oldalán Fülöp Zsolt, a Pest megyei város polgármestere. Akkor még csak arra figyelmeztetett, hogy II. fokú vízkorlátozást rendeltek el Szentendrén, és csak önkorlátozással kerülhető a további vízhiány, amelynek elkerülésére a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) is kérte a lakosságot.

A szentendrei önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán a DMRV péntek reggelre az ivóvíz-szolgáltatás helyreállítását, de a jelek szerint nem sikerült. Pénteken nem sokkel délelőtt fél 11 előtt már az egész ellátási területre figyelmeztetést adtak ki. – A hőség és a szárazság miatt Duna vízszintje az eddig mért legalacsonyabb érték alá csökkent, melynek következtében a partiszűrésű víztermelő kútjaink kapacitása mintegy 30 százalékkal esett vissza, míg ezzel párhuzamosan a vízigény másfélszeresére nőtt. Szentendrén csaknem 4500-an nem jutnak hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz.

Ezért péntek reggeltől a Pilisi-medencében 14 településen – Tahitótfalun, Szentendrén, Pilisszentlászlón, Pomázon, Csobánkán, Budakalászon, Ürömön, Pilisborosjenőn, Leányfalun, Solymáron, Pilisvörösváron, Pilisszentivánon, Pilisszántón és Pilisszentkereszten – már III. fokú vízkorlátozási rendelkezéseket léptettek életbe. – A lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken, tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztáscsökkentésre – hívták fel a figyelmet.