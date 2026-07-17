Az egészségügyi miniszter szerint a cél, hogy már szeptembertől új vezetése legyen a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórháznak.
„Tisztelettel kérjük, hogy a mára már kifejezetten ellenségessé vált hangulatot, a jogellenes állapotot megszüntetni szíveskedjen!” – áll a belügyminiszternek címzett üzenetben, melyet Hadházy Ákos tett közzé.
A Szent Rafael Kórház előzetesen jelezte, idén azért nem tudja ellátni a szakellátást, mert a szakorvosi személyi feltételek nem adottak.
A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz.
Az influenzajárvány miatt kedd óta érvényes részleges korlátozás után péntektől teljes látogatási tilalom lépett életbe Zalaegerszegen, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban - tájékoztatott az egészségügyi intézmény pénteken.