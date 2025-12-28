Levelet írtak Pintér Sándornak a nekik járó pótszabadságok miatt a zalaegerszegi kórház szakdolgozói

egészségügy;Zalaegerszeg;Pintér Sándor;Belügyminisztérium;Hadházy Ákos;Zala Megyei Szent Rafael Kórház;

2025-12-28 09:34:00 CET

„Tisztelettel kérjük, hogy a mára már kifejezetten ellenségessé vált hangulatot, a jogellenes állapotot megszüntetni szíveskedjen!” – áll a belügyminiszternek címzett üzenetben, melyet Hadházy Ákos tett közzé.

A zalaegerszegi kórház radiológiai osztályának dolgozói nyertek a törvény által nekik járó plusz szabadságokért indított perben. Pintérék ugyanakkor ignorálják a bíróság ítéletét és csak konkrétan azokat az éveket ismerik el fogcsikorgatva, amiben a per indult (holott az ítélet alapján azután is járnának a plusz napok) – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint a dolgozók levelet írtak a Belügyminisztériumnak és Pintér Sándor belügyminiszternek, melyben az áll, „a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Radiológia Osztály szakdolgozói kéréssel fordulunk Önhöz az intézetünkben zajló jogsértő magatartás megszüntetésére, mely az intézet vezetése és a dolgozók között zajló véleménykülönbség miatt áll fenn pótszabadság jogosultsága témában”.

A levél többek közt felidézi,

a kórházban 2009-ben elvették az ionizáló sugárzást kibocsájtóberendezést használó dolgozóknak járó pótszabadságot.

2023-ban az intézet vezetésével történt sikertelen egyeztetéseket követően bírósághoz fordultak jogaik érvényesítésére.

a bírósági dokumentum – mely szakértői véleményt is tartalmaz – a 2025. február 19-i ítélethirdetést követően 2025. május 2-án jogerőre emelkedett és mindez alapján a radiológia osztály szakdolgozóinak jár a pótszabadság.

az intézet főigazgatója továbbra sem értett egyet és mindezt semmibe véve határidőn túl 2025. júniusában a másodfokú bírósághoz fellebbezést nyújtott be, melyet a Pécsi Ítélőtábla visszautasított.

2025. október 9-én a kúriai döntés a 2025. május 2-i ítéletet helybenhagyta, kötelezte a kórházat a pótszabadság kiadására, valamint a dolgozók számára megítélt ügyvédi költségek megtérítésére.

„Főigazgató Asszony mindezt követően sem egyeztetett velünk vagy jogi képviselőnkkel, majd egy felszólító levél hatására az osztály vezető Főorvosát levélben megkérte, tegyen javaslatot a pótszabadságok kiadására. Osztályvezető Főorvos Asszony ezt meg is tette, már október 30-án és biztosította Főigazgató Asszonyt, hogy mindezen szabadságok kivétele nem veszélyezteti a betegellátást. Táblázat formájában megküldtük, név szerint, napokra lebontva az ítéletben szereplő 2021/22-es évre vonatkozó pótszabadságok napok kiadását, valamint biztosítottuk arról, hogy a 2023/24 valamint a 2025-ös évre járó pótszabadságokat 2028.december 31-ig elosztva a betegellátást nem veszélyeztetve kívánjuk kivenni” – áll a levélben.

A bejegyzés szerint azonban november 10-én újabb levél érkezett a főigazgatótól, melyben kitért arra is, csupán erre a két évre vonatkozóan ismeri el a pótszabadság jogosultságát, annak ellenére, hogy korábban az excel táblázatot (mely tartalmazza a 2023-24/2025-ös évre vonatkozó szabadságokat is) igazgatói aláírással és intézeti pecséttel ellátva, jóváhagyva leküldte a dolgozók részére.

„Mivel a munkavállalók munkaköre továbbra is ionizáló sugárzásnak kitett tevékenységi körbetartozik, a jogszabályi háttér a bíróság által vizsgált és megállapított időszakhoz képest nem változott, jelenleg is hatályos, illetve a jogsértést a bíróság jogerős ítéletben már rögzítette. Mindezen felül a mai napig a dolgozók számára megítélt ügyvédi költséget nem kaptuk meg és ennek pénzbeli kifizetésről még csak említést sem tesz sehol. Sajnálattal vesszük, hogy becsületes, jogkövető magatartást mutató szakdolgozók jogerős ítélettel a kezükben is még mindig az igazunkért kell, hogy harcoljunk” – hangsúlyozzák a levélben. A szakdolgozók a Belügyminisztériumot és Pintér Sándort arra kérik, hogy „a mára már kifejezetten ellenségessé vált hangulatot, a jogellenes állapotot megszüntetni szíveskedjen”.