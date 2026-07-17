Újabb kórházfőigazgató-váltásról döntött Hegedűs Zsolt

főigazgatói pályázat;Zala Megyei Szent Rafael Kórház;Hegedűs Zsolt;

2026-07-17 17:37:00 CEST

Az egészségügyi miniszter szerint a cél, hogy már szeptembertől új vezetése legyen a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórháznak.

Változás lesz a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatói tisztségében is – közölte a Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy az intézmény vezetésére nyílt pályázatot írnak ki, már a jövő héten.

Célunk, hogy szeptember 1-jétől új vezetés irányítsa a kórházat. Új szemléletre, valódi megújulásra és következetesen betegközpontú működésre van szükség – emelte ki Hegedűs Zsolt. Szerinte a kormányzat olyan „tanuló egészségügyet épít”, amely képes folyamatosan fejlődni, a tapasztalatokból tanulni, és egyre magasabb színvonalú ellátást biztosítani a betegek számára.

Miközben az elmúlt hetekben is számos visszás kórházi ügyről érkeztek jelentések, az egészségügyi miniszter folyamatosan jelent be vezetőcseréket. Ma arról számoltunk be, hogy a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak lett új főigazgatója.