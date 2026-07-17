Újabb kórházfőigazgató-váltásról döntött Hegedűs Zsolt

Változás lesz a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatói tisztségében is – közölte a Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy az intézmény vezetésére nyílt pályázatot írnak ki, már a jövő héten.
Célunk, hogy szeptember 1-jétől új vezetés irányítsa a kórházat. Új szemléletre, valódi megújulásra és következetesen betegközpontú működésre van szükség – emelte ki Hegedűs Zsolt. Szerinte a kormányzat olyan „tanuló egészségügyet épít”, amely képes folyamatosan fejlődni, a tapasztalatokból tanulni, és egyre magasabb színvonalú ellátást biztosítani a betegek számára.Új főigazgatója lett a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak Kórházi vezetők leváltásáról döntött az országos kórházi főigazgató
Miközben az elmúlt hetekben is számos visszás kórházi ügyről érkeztek jelentések, az egészségügyi miniszter folyamatosan jelent be vezetőcseréket. Ma arról számoltunk be, hogy a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak lett új főigazgatója.Kültéri padokon és klimatizált katonai sátrakban várakoznak a sürgősségi betegek a Bajcsy-Zsilinszky kórházbanBehívták epehólyagműtétre a lányt, csak ágyat nem tudtak adni neki, a Szent Imre Kórház szerint rendszerszintű okok állnak a háttérbenÁgyi poloska jelenlétét észlelték a veszprémi kórház gyermekágyas részlegénAz OKFŐ teljes körű vizsgálatot indít a szombathelyi kórházban történtek miatt