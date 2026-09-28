KNYF: Zár alá vették a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 milliót érő ingatlanát

nyomozás;Volánbusz;Központi Nyomozó Főügyészség;Seszták Miklós;zár alá vétel;Szivek Norbert;Jellinek Dániel;

2026-09-28 18:51:00 CEST

Ezen kívül még „2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra”.

A hatóságok zár alá vették a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint hatmillió forint értékű gépkocsit is. Ezen kívül „2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra” – írta a Telex a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kérdésükre adott válasza alapján. – Az ügyben négy és fél hónapja van folyamatban a büntetőeljárás hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt. A felderítésében a Nemzeti Védelmi Szolgálat is közreműködött. Számos eljárási cselekményt hajtottak végre, tanúkat hallgattak ki és 6 személlyel szemben közöltek megalapozott gyanút, akik közül két gyanúsított jelenleg is letartóztatásban van – tették hozzá.

A nyomozó főügyészség hozzátette, hogy a hétfői naptól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja eljárást a Volánbusz-ügyben. Ez az ügy, vagyis a korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15-én indult önálló nyomozás elkülönül a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Volánbusznál folyamatban lévő egyéb vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárásától.

A Népszava is beszámolt arról, hogy szeptember 17-én a Budai Központi Kerületi Bíróság két gyanúsítottat tartóztatott le. Egyikük Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője, aki a Forbes legutóbbi becslése szerint 313 milliárd forintos becsült vagyonával a hetedik leggazdagabb magyar. Rács mögött van még Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) egykori vezérigazgatója is. Az pedig már hétfőn derült ki, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezésére az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. A jelenlegi KDNP-s parlamenti képviselő hétfő reggel önként ment be az ügyészségre vallomást tenni, ami után nem sokkal később őrizetbe vették.

A nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt nemzeti fejlesztési miniszter és az MNV volt vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.