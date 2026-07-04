Ferenc pápa zéró toleranciát hirdet a prostitúcióval szemben

Ferenc pápának a világméretű emberkereskedelemmel és prostitúcióval szemben tervezett lépéseiről számoltak be a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjai a hétfőn tartott vatikáni sajtótájékoztatójukon. A katolikus egyház állásfoglalása szerint zéró tolerancia szükséges a prostitúcióval szemben.