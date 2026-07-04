A közlekedési és beruházási miniszter a tárca állománygyűlésén, 1700 kollégájához szólva azt kérte, hogy ha bárki korrupciót tapasztal, akkor azt bátran tegye szóvá, jelentse be.
Lázár Jánosék viszont továbbra is a KRESZ felülvizsgálatán fáradoznak.
A főpolgármester az újabb halálos tragédiák alapján megállapította, hogy a közlekedési balesetek mindenkit veszélyeztetnek.
A fehér ruhás tiltakozók skandálva tüntettek Trump zéró tolerancia elve ellen. Végül rendőrök vették őrizetbe mindannyiukat, köztük egy demokrata párti képviselőt is.
Daniel Herman cseh kulturális miniszter szerint a rasszizmust és az idegengyűlöletet tűrhetetlen jelenségként, nulla toleranciával kell kezelni Csehországban.
Ferenc pápának a világméretű emberkereskedelemmel és prostitúcióval szemben tervezett lépéseiről számoltak be a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjai a hétfőn tartott vatikáni sajtótájékoztatójukon. A katolikus egyház állásfoglalása szerint zéró tolerancia szükséges a prostitúcióval szemben.